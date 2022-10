Il 22 ottobre “Europe For Peace” torna in piazza anche a Parma

Ritorna la mobilitazione diffusa di “Europe For Peace”: dal 21 al 23 ottobre di nuovo nelle piazze di tutta Italia, ad otto mesi dall’invasione russa e alla vigilia della Settimana ONU per il Disarmo.

L’appuntamento a Parma è per sabato 22 ottobre, alle ore 10.30, con un presidio in piazzale della Pace promosso da CGIL, CIAC Onlus, Casa della Pace, Donne in Nero, Libera e ANPI provinciale.

La coalizione “Europe for Peace”, formata dalle principali reti per la pace in Italia con l’adesione di centinaia di organizzazioni, profondamente preoccupata per l’escalation militare che ha portato il conflitto armato alla soglia critica della guerra atomica, torna di nuovo nelle piazze italiane, in vista anche della manifestazione nazionale annunciata per il prossimo 5 novembre a Roma, per chiedere percorsi concreti di Pace in Ucraina e in tutti gli altri conflitti armati del mondo.

Un nuovo passo comune che avviene dopo l’importante mobilitazione dello scorso 23 luglio (con 60 città coinvolte) e l’invio di una lettera al Segretario Generale ONU Guterres in occasione della Giornata della Pace per un sostegno ad azioni multilaterali, le uniche capaci di “portare una vera democrazia globale, a partire dalla volontà di pace della maggioranza delle comunità e dei popoli”.

Che la guerra non sia la soluzione ma sia una delle principali cause delle crisi da cui il nostro sistema e la nostra società non riescono più a liberarsi è sempre più evidente. La guerra scatena l’effetto domino in una società globalizzata, interdipendente, invadendo ogni ambito e spazio: crollano i mercati ed il commercio, aumentano i costi delle materie prime e di ogni unità di prodotto, l’inflazione galoppa ed i salari perdono potere d’acquisto, ritornano la fame, le carestie e le pandemie nel mondo. Dire basta alle guerre ed alla folle corsa al riarmo e nell’interesse di tutti e di tutte. La pace è l’unica strada che ci può far uscire dalla crisi del sistema.

Si invitano cittadini/e e associazioni ad aderire e a partecipare a questa manifestazione e a quella del prossimo 5 novembre. Le adesioni possono essere inviate a casadellapaceparma@gmail.com.