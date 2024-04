Il 24 aprile al Ridotto del Regio il nuovo libro di Fabio Pasini

“Una biografia sentimentale. Giacomo Ferrari Arta”: il 24 aprile, nel Ridotto del Regio, l’anteprima della XI edizione del Festival della Parola presenta il nuovo libro di Fabio Pasini. Nel calendario delle iniziative promosse dal Comune di Parma per la Festa della Liberazione

È un grande onore per il Festival della Parola presentare in prima nazionale, come anteprima della XI edizione, il nuovo libro di Fabio Pasini, “Una biografia sentimentale. Giacomo Ferrari Arta” nel cinquantesimo anniversario della morte. Dedicato al politico, antifascista e sindaco di Parma dal pronipote, il volume sarà oggetto di un incontro, promosso nell’ambito delle celebrazioni per il 79° anniversario della Festa della Liberazione del Comune di Parma, che vedrà l’autore Fabio Pasini in dialogo con Luca Ponzi, giornalista Rai, e Franco Magnani, presidente della Fondazione Cariparma.

Ad aprire l’appuntamento il Francesco Camattini Trio, che proporrà la rivisitazione di alcuni brani della tradizione popolare, con Francesco Camattini (voce e chitarra), Roberta Baldizzone (piano), Francesco Paganuzzi (percussioni). Si ringrazia la Fondazione Teatro Regio per aver accettato di ospitare questo significativo appuntamento per la città.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: info@festivaldellaparola.it – 320 7133650.