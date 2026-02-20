Il 24 febbraio i Campionati di Fisica all’Università di Parma

Martedì 24 febbraio il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche ospiterà, come di consuetudine, la gara individuale di secondo livello dei Campionati di Fisica, organizzati da AIF-Associazione per l’Insegnamento della Fisica.

Si tratta di una competizione scolastica nazionale giunta alla sua 40° edizione, rivolta a studentesse e studenti delle scuole secondarie superiori con gare individuali e gare a squadre.

Le gare individuali prevedono una selezione di Istituto (primo livello) e a seguire una selezione locale per area geografica (secondo livello). I vincitori della selezione locale parteciperanno alla gara nazionale a Senigallia dal 15 al 18 aprile.

La gara di secondo livello che si svolgerà a Parma il 24 febbraio raccoglierà circa 80 studentesse e studenti selezionati a livello di Istituto nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Mantova. I/Le partecipanti saranno chiamati a risolvere problemi teorici e quesiti a risposta multipla su argomenti di meccanica, termodinamica, ottica, elettromagnetismo e fisica moderna.

In quella giornata, i laboratori di ricerca del Plesso di Fisica ospiteranno i/le partecipanti alla competizione per una breve visita guidata.

Studentesse e studenti che saranno risultati migliori a livello italiano potranno poi proseguire partecipando a livello europeo alla 10th European Physics Olympiad a Göteborg (Svezia) dal 12 al 16 giugno e a seguire alla 56° edizione delle Olimpiadi Internazionali della Fisica (LVI IPhO) che si terrà a Bucaramanga (Colombia) dal 4 al 12 luglio 2026.

Info e calendario: https://www.olifis.it/index.php/informazioni/calendario-olifis