Il 24 marzo l’Ambasciatore del Portogallo in visita all’Università di Parma

Lunedì 24 marzo, alle 10, nell’Aula Miazzi del Plesso San Michele, il Rettore Paolo Martelli riceverà l’Ambasciatore del Portogallo a Roma Bernardo Futscher Pereira, in visita all’Università di Parma in occasione del convegno “Dialoghi sulle letterature in lingua portoghese”.

Il convegno​ sarà introdotto, alle 10.30, dai saluti istituzionali del Rettore Paolo Martelli, di Massimo Magnani, Direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, di Lucia Scaffardi, Presidente dell’Associazione Alumni e Amici dell’Università di Parma, e infine dell’Ambasciatore ospite, Bernardo Futscher Pereira.

Info e programma: https://www.unipr.it/node/107565

È possibile seguire l’appuntamento in streaming a questo link.

Gli incontri sono dedicati alle tematiche proposte dai volumi della collana “Olhares | Sguardi. Culture di lingua portoghese” (Edizioni dell’Orso), fondata nel 2023.

La collana accoglie studi universitari, saggi e testi letterari relativi alle culture di lingua portoghese, proponendosi di presentare i risultati della ricerca scientifica, nel campo della teoria e della critica letteraria, della linguistica, degli studi di traduzione, della storia e delle scienze umane in generale, valorizzando inoltre la pubblicazione di opere inedite in Italia.

Autori e curatori dei singoli volumi già pubblicati e di quelli in fase di pubblicazione dialogano sulle singole opere con altri studiosi di ambito lusitanistico.