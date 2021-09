Il 25 settembre al Campus: Giornata del benessere e dei corretti stili di vita

È in programma sabato 25 settembre la terza edizione della Giornata del benessere e dei corretti stili di vita, aperta a dipendenti, familiari e studenti dell’Ateneo. L’evento è promosso dal CUG–Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Parma in collaborazione con il CSU-Centro Sociale Universitario, e a cura dei Corsi di Scienze motorie, sport e salute (LT) e Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM) del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, assieme a Docenti del Dipartimento di Scienze degli alimenti e del farmaco.

L’appuntamento si svolgerà sia in presenza che in modalità telematica.

In presenza:

Sabato 25 settembre, dalle 10 alle 12.30, al Campus Scienze e Tecnologie (ingresso Giocampus/ritrovo dalla pista di atletica), si terrà l’annuale “Camminata del benessere e dei corretti stili di vita” con esercizi di stretching e di mobilità articolare e a cura dei corsi di Scienze motorie, sport e salute (LT) e Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM).

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

· ore 10.00 – ritrovo e controllo delle preiscrizioni dei partecipanti – pista di atletica

· ore 10.30 – saluti della Presidentessa del CUG

· ore 10.45 – esercizi sul prato – esercizi di stretching e di mobilità articolare – Dott.ssa Valentina Presta coadiuvata dagli studenti di Scienze motorie

· ore 11.00 – camminata di 5 km (il percorso interamente segnalato da apposita cartellonistica, “Percorso del benessere e dei corretti stili di vita” si sviluppa per 5 km all’interno del Campus, con partenza e arrivo presso il cancello di ingresso del Centro S. Elisabetta)

· 11.45/12.30 – esercizi sul prato, esercizi di stretching e di mobilità articolare – Dott.ssa Valentina Presta.

· 12.30 – chiusura della giornata

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA max 150 persone. Per procedere all’iscrizione gli interessati dovranno compilare il modulo on line a questo indirizzo seguendo le istruzioni. ISCRIZIONE APERTA DALLE ORE 8 DEL 23 SETTEMBRE ALLE ORE 18 DEL 24 SETTEMBRE. Arrivati al tetto massimo delle iscrizioni consentite non sarà più possibile accedere alla procedura.

In modalità telematica:

Sulla tematica “Ripresa/ritorno ai corretti stili di vita e all’attività sportiva dopo Covid” verranno realizzati dei video a cura dei seguenti docenti:

I video saranno accessibili dopo il giorno 25 settembre sul sito del CUG (www.cug.unipr.it).