Il 26 febbraio tornano le primarie aperte del Pd: 55 seggi aperti in provincia di Parma. Dove si può votare

Domenica 26 febbraio si terranno in tutta Italia le primarie aperte del PD per scegliere chi guiderà il Partito Democratico nazionale tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein: i due candidati più votati nelle primarie riservate agli iscritti, conclusesi nei giorni scorsi, che hanno infatti consegnato il 52,87% di consenso a Stefano Bonaccini ed il 34,88% ad Elly Schlein.

La commissione congresso provinciale di Parma, presieduta da Lucia Mirti, ha approvato l’elenco dei 55 “gazebi” delle primarie del 26 febbraio dislocati in tutta la provincia . “Siamo riusciti – afferma la Presidente – ad organizzare seggi in tutti i comuni della Provincia, oltre a 10 seggi in città, per dare a tutti i cittadini che si riconoscono nella proposta politica del Partito Democratico la possibilità di partecipare attivamente nella scelta di colui o colei che sarà la nuova guida del PD nazionale”.

“Ringrazio tutti i segretari di Circolo, i volontari, i rappresentanti delle mozioni, i componenti della Commissione congresso e le dipendenti della Federazione di Parma per l’intenso sforzo collettivo per organizzare al meglio la giornata. Ricordo che il PD è attualmente l’unico partito in Italia che permette la partecipazione dei cittadini in modo così ampio: si tratta di un vero e proprio esercizio di democrazia partecipata ” – conclude la Presidente.

Il voto è aperto anche ai giovani dai 16 anni ed agli stranieri, che dovranno però preregistrarsi entro il 24 febbraio sulla seguente piattaforma: https://www.partitodemocratico.it/congresso2023/ e da lì cliccare sul link primariepd2023.it, seguendo le istruzioni.

E’ importante evidenziare che per tutti i cittadini sarà possibile votare in un seggio diverso da quello del luogo di residenza esclusivamente preregistrandosi entro il 24 febbraio alle ore 12 come “fuori sede” al seguente link: https://fuorisede.primariepd2023.it.

Il prossimo appuntamento sarà quindi domenica 26 febbraio dalle 8 alle 20.