Il 26 marzo mercato in via Montebello con il Consorzio la Qualità dei Mercati

Dopo il successo degli ultimi eventi in città, il Consorzio La Qualità dei Mercati, promosso da Ascom, torna in via Montebello a Parma con lo storico appuntamento de “La Bottega sotto Casa”. La manifestazione, che si terrà domenica 26 marzo, dalle 9 alle 20 in via Montebello (nel tratto compreso tra via Traversetolo e via S. Eurosia), vedrà la partecipazione di 30 operatori che presenteranno al pubblico le nuove collezioni di abbigliamento e calzature, intimo, articoli sportivi e biancheria per la casa.