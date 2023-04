Il 27 aprile al Campus dell’Università il “Parma Microbiota Day”

È in programma per giovedì 27 aprile al Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma (Centro congressi Aule delle Scienze) il primo Parma Microbiota Day, organizzato dall’Ateneo in collaborazione con il Microbiome Research Hub.

L’appuntamento è destinato alla presentazione a istituzioni, aziende e popolazione delle attività condotte dal Microbiome Research Hub, Centro di ricerca interdipartimentale dell’Università di Parma. Nel corso della giornata saranno presentati diversi risultati ottenuti nell’ambito di vari progetti condotti dal Centro di ricerca riguardanti tematiche inerenti il microbiota.

Sono previste una sessione mattutina di natura istituzionale e di divulgazione, a partire dalle 9.30, e una pomeridiana di natura scientifica, dalle 14.30, con presentazioni dei risultati dei vari progetti di ricerca coordinati dal Centro. Nel pomeriggio, alle 14.30, è prevista anche la lecture Il microbiota intestinale: un target emergente per la longevità di Patrizia Brigidi, docente di Biotecnologia delle Fermentazioni al Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell’Università di Bologna.

Il Parma Microbiota Day è organizzato dai docenti e dalle docenti Unipr Marco Ventura, Direttore del Microbiome Research Hub, Alfredo Antonio Chetta, Christian Milani, Francesca Turroni, Leonardo Mancabelli.

Il Microbiome Research Hub riunisce ricercatori e ricercatrici di diversi Dipartimenti dell’Università di Parma interessati allo studio del microbiota umano e animale, in un ampio spettro di competenze che spaziano dalla microbiologia alla nutrizione, all’immunologia, alle scienze veterinarie, alla medicina clinica, fino alle interazioni tra cervello e intestino. Diversi Principal Investigator, riconosciuti a livello internazionale nelle loro particolari aree di competenza, costituiscono il nucleo scientifico del MRH, in un ambiente di ricerca caratterizzato dall’interdisciplinarità.

Le iscrizioni sono chiuse.

Info: www.microbiomeresearchhub.com