Il 27 luglio Consiglio dell’Unione Pedemontana: all’ordine del giorno l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026

L’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026 (DUP) sarà il punto centrale all’Ordine del Giorno del Consiglio dell’Unione Pedemontana Parmense che si svolgerà in videoconferenza a partire dalle 18.30 di giovedì 27 luglio 2023.

Il DUP rappresenta, infatti, la road map dell’ente per il prossimo triennio, il documento programmatico che, partendo dalla fotografia della situazione attuale, ne traccia la rotta verso il futuro.

La seduta segnerà, inoltre, il debutto del sindaco di Sala Baganza Aldo Spina alla presidenza dell’ente e di Simone Dall’Orto, primo cittadino di Traversetolo, alla vicepresidenza.

Il Consiglio si aprirà, come di consueto, con il Question time e le comunicazioni del neopresidente, dopodiché sarà chiamato a ratificare una variazione in via d’urgenza di competenza e di cassa al Bilancio di previsione 2023. A seguire, l’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la variazione di assestamento al Bilancio di previsione 2023/2025 e l’applicazione dell’Avanzo di amministrazione 2022, con relativo aggiornamento del DUP2023/2025.

Si ricorda che la seduta potrà essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube dell’Unione Pedemontana Parmense.