Il 29 aprile all’Università di Parma presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2023: migrazioni, lavoro e integrazione

Presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2023: migrazioni, lavoro ed integrazione è il titolo dell’evento in programma per lunedì 29 aprile alle 14.30 nell’Aula K15 del nuovo Polo Didattico, al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma.

L’incontro ha l’obiettivo di aggiornare, attraverso il commento ai dati contenuti nel Dossier Statistico 2023 curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, la conoscenza degli aspetti strutturali dell’inserimento socio-occupazionale dei cittadini stranieri a livello territoriale, del loro apporto all’economia e delle prospettive per una migliore integrazione nel tessuto sociale, economico e produttivo del Paese.

Tra i temi della nuova edizione del Dossier Statistico, va sottolineato quello delle politiche per l’immigrazione e l’accoglienza in Italia. Nel 2022, su oltre 500.000 stranieri stimati in condizione di soggiorno irregolare in Italia (un decimo rispetto ai poco più di 5 milioni regolarmente residenti), a 36.770 è stata intimata l’espulsione, circa 1 ogni 14 (inclusi 2.804 afghani e 2.221 siriani che fuggono da Paesi in guerra e da gravi pericoli). Di questi, 4.304 (11,7%) sono stati effettivamente rimpatriati: una quota estremamente bassa e inferiore a quelle registrate anche negli anni dell’emergenza sanitaria (15,1% nel 2021 e 13,7% nel 2020), caratterizzati da forti restrizioni nella mobilità internazionale.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Stefano Magagnoli e dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Parma Ettore Brianti.

Sono quindi previsti gli interventi di Luca Di Sciullo, Presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS, di Andrea Lasagni, Docente di economia applicata dell’Università di Parma, e di Bruno Scaltriti, Responsabile della Comunità di Sant’Egidio di Parma. Le conclusioni saranno affidate a Lisa Gattini, Segretaria Generale della CGIL di Parma.

Introdurrà e coordinerà i lavori Marion Gajda, Responsabile del Dipartimento Politiche Migratorie e Inclusione della CGIL di Parma.

Durante tutta la durata dell’evento sarà possibile scaricare il pdf del Dossier Statistico Immigrazione 2023 dal sito web www.dossierimmigrazione.it