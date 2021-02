Il 3 marzo terzo appuntamento del ciclo “Per una scuola inclusiva” dell’Università di Parma

Prosegue il ciclo di seminari “Per una scuola inclusiva”, organizzati dal Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità dell’Università di Parma. ll terzo appuntamento, “NOT just another brick in the wall”, si svolgerà online il 3 marzo alle 16 e tratterà il tema dei “laboratori”. L’introduzione “Learning by observing and pitching in anche a scuola e all’università” di Paolo Calidoni, docente di Didattica e ricerca educativa all’Università di Parma, sarà seguita dalla relazione “Tecnica e spontaneità per una scuola inclusiva” della docente dell’Università di Padova Marina Santi.

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Teams. Vi si potrà partecipare collegandosi al link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjY4NmI5ZTQtMTliMy00MDk2LTljYzctZDkyYTZjZTNiMGYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22d38c1aa2-ba48-46df-ba99-b1f1bd5b2d00%22%7d

Il seminario è un’iniziativa di formazione per gli insegnanti riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione nel portale SOFIA.

Collegandosi al link https://elly2020.scuola.unipr.it/mod/page/view.php?id=2676 si possono trovare i codici per poter procedere con l’iscrizione entro il 28 febbraio e quindi ottenere l’attestato di partecipazione.