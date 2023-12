Il 30 dicembre sotto i Portici del Grano pagine d’opera con il Coro del Teatro Regio

Sabato 30 dicembre, alle 18, sotto i Portici del Grano, il Comune di Parma, in collaborazione con la Fondazione Teatro Regio di Parma, offrirà alla cittadinanza un piccolo momento musicale per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno: protagonista il Coro del Teatro Regio di Parma, diretto dal Maestro Martino Faggiani, che si esibirà in alcune tra le più amate e conosciute arie d’opera, comprese le più grandi pagine corali verdiane, oltre che in brani della tradizione natalizia.

L’accesso è libero e gratuito .