Il 4 ottobre commemorazione di Norma Cossetto in via Martiri delle Foibe

Si svolgerà il giorno 04 ottobre 2025, alle ore 10:30, in via Martiri delle Foibe presso il Parco Norma Cossetto, nella città di Parma, “Una rosa per Norma Cossetto”, la manifestazione promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio e giunta alla SETTIMA edizione, che intende onorare la memoria della giovane studentessa istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani di Tito.

Per l’evento è stato chiesto il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale e Provinciale sono stati invitati a presenziare il Sindaco, l’Assessore alla Cultura, i Consiglieri Comunali, il Presidente della Provincia, i Consiglieri Provinciali, le associazioni locali, i dirigenti scolastici, gli studenti e l’intera cittadinanza.

“Ricordare il sacrificio di Norma Cossetto è un dovere – dichiarano gli organizzatori del Comitato 10 Febbraio di Parma– la giovane studentessa istriana nell’ottobre 1943 venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata ancora viva in una foiba dai partigiani comunisti di Tito. Deporremo un fiore e racconteremo ai partecipanti la vita e l’eroica fine di questa ‘luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio’. Abbiamo invitato il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale come anche il Presidente della Provincia e l’Amministrazione Provinciale a presenziare a una manifestazione che auspichiamo sia condivisa da tutti, andando oltre gli schieramenti partitici.”

La manifestazione l’anno scorso ha visto la partecipazione di 395 città italiane e straniere, che hanno voluto onorare Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito Civile.

Comitato 10 Febbraio di Parma