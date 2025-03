Il 5 e 6 aprile “I like Parma XIII edizione” Speciale Cinema: dal set alla città

Parma, città di cinema, cultura e storia, diventa il palcoscenico ideale per un’esperienza immersiva che racconta l’evoluzione di un’arte che ha attraversato il tempo, lasciando segni indelebili nella memoria collettiva. Un viaggio da non perdere per tutti gli appassionati di cinema, storia e cultura.

Sabato 5 e domenica 6 aprile 2025, in occasione dell’iniziativa ministeriale Domenica al museo, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma, in collaborazione con il Complesso Monumentale della Pilotta e grazie all’adesione delle principali istituzioni e realtà culturali della città, organizza la tredicesima edizione di “I like Parma. Un patrimonio da vivere”.

“Torna un’iniziativa che già per dodici volte ha offerto weekend speciali di scoperta ed esperienze legate alle bellezze e ai luoghi della citta” ha riassunto Vice Sindaco e Assessore a Cultura e Turismo che stamattina ha presentato il programma in conferenza “Questa tredicesima volta approfondirà il legame tra Parma e il cinema attraverso luoghi, protagonisti e film che l’hanno resa celebre nel panorama cinematografico nazionale e internazionale, ma sarà anche un’occasione per conoscere e scoprire curiosità, aneddoti, ricordi e materiali d’archivio inediti o poco noti”.

Il programma di aperture sarà arricchito da proiezioni, tour tematici gratuiti con guide turistiche accreditate, conferenze e incontri con esperti, visite guidate a mostre o collezioni museali per avvicinare i visitatori alle bellezze e peculiarità del grande patrimonio culturale cittadino.

ASPETTANDO I LIKE PARMA – Il fine settimana di I like Parma sarà preceduto giovedì 3 e venerdì 4 aprile, al cinema D’Azeglio, dalle proiezioni gratuite di due pellicole importanti per la storia cinematografica della città firmate dal regista parmigiano Francesco Barilli: il documentario “Poltrone Rosse – Parma e il cinema”, introdotto dall’attore e produttore Luca Magri e dal produttore Pierpaolo Pessini e il film “Il paese del melodramma” presentato da Luca Magri.

Venerdì 4 aprile il Convitto Nazionale Maria Luigia ospiterà l’incontro “L’officina parmigiana del cinema”, con Sara Martin, Dorothea Burato e Livio Lepratto, in cui si approfondirà il legame tra il Convitto e la cultura cinematografica parmigiana tra gli anni Venti e Trenta del Novecento.

PROGRAMMA I LIKE PARMA. DAL SET ALLA CITTÀ: https://flippingbooks.comune.parma.it/libri/i-like-parma-cinema-2025/

Parma celebra la sua storia cinematografica con un ricco programma di aperture straordinarie e incontri tematici che condurrà il pubblico attraverso luoghi e storie emblematiche che hanno segnato la relazione della città con il grande schermo. Un viaggio nel tempo e nelle immagini in cui i visitatori potranno immergersi per rivivere emozioni e vicende legate a personaggi del cinema, che a Parma si sono formati o hanno avviato la propria carriera cinematografica, e a grandi film girati nella città ducale, cogliendo l’atmosfera e l’impulso artistico che caratterizzavano Parma nel secolo scorso.

In particolare il Centro Cinema Lino Ventura sarà il punto di partenza per prendere parte ad un percorso narrativo volto a riscoprire la figura del grande scrittore, giornalista e regista Alberto Bevilacqua: dai romanzi al cinema, in una Parma a sfondo sociale, politico e popolare nei difficili anni ’60 e ’70. Davanti alla casa natale dell’autore, in Oltretorrente, seguirà un momento per cogliere, attraverso racconti, le atmosfere degli anni ’30, gli sviluppi e le proiezioni future che porteranno Bevilacqua a narrare la sua Parma viva e antifascista.

a Fondazione Bernardo Bertolucci ospiterà tra le sue sale un’installazione speciale che celebra la figura del grande regista, raccontando la sua vita e la sua poetica attraverso oggetti a lui appartenuti, fotografati da Manfredi Gioacchini e accompagnati da citazioni significative. Un’occasione per immergersi nella cultura e nel mondo che ha ispirato uno dei più visionari cineasti di sempre.

Allo stesso modo, Palazzo Marchi aprirà le sue porte per raccontare l’affascinante storia della “Cittadella Film”, centro di produzione cinematografica creato a Parma nel 1946 a cui aderisce, tra gli altri, anche il giovane Antonio Marchi che presto acquisirà un ruolo di spicco all’interno del centro divenendone il regista di riferimento; per l’occasione il pubblico potrà ammirare alcuni tra i cortometraggi documentari più significativi della Cittadella Film.

Al Teatro Regio, simbolo della cultura musicale e teatrale della città, sarà proposta una visita inedita nella location dove è stato girato uno dei capolavori di Dario Argento, Opera (1987): a guidare il pubblico nel percorso, tra il Ridotto e la Sala Tebaldi, il racconto di alcuni aneddoti e curiosità dal “dietro le quinte” del film, accompagnato da contributi video e fotografici.

L’Archivio Storico Comunale offrirà ai visitatori un viaggio tra luoghi e memorie attraverso la storia, lunga oltre un secolo, delle sale cinematografiche di Parma, dal centro alla periferia: un tuffo nel passato, tra cinema ormai scomparsi, attraverso ricordi, progetti, fotografie e documenti d’epoca originali provenienti dal ricco patrimonio dell’Archivio.

Nel suggestivo contesto del Convitto Nazionale Maria Luigia il racconto si focalizzerà, tra curiosità e aneddoti, sull’amicizia tra grandi personaggi del cinema che proprio qui hanno mosso i primi passi della loro carriera artistica: Giovannino Guareschi, Cesare Zavattini, Pietrino Bianchi, Attilio Bertolucci.

“Il Cinematografo Lumière. Impressioni luminose al Teatro Reinach di Parma” sarà, invece, il tema conduttore delle visite presso il Museo dell’Opera di Casa della Musica in cui, grazie al materiale di archivio lì conservato, il pubblico potrà scoprire il programma delle serate al Politeama Reinach rivivendo il clima di incredulità ed entusiasmo che caratterizzò le prime proiezioni delle “fotografie animate” dei Lumière.

A Villa Lanfranchi a Santa Maria del Piano, infine, i partecipanti avranno l’occasione per conoscere da vicino la figura poliedrica di Mario Lanfranchi che, oltre a teatro, televisione e opera si è cimentato anche con la macchina da presa. La visita guidata alla sua villa sarà accompagnata dalla proiezione di frammenti scelti del film opera “Traviata” del 1967.

A fianco di queste aperture, in programma anche due incontri di approfondimento: “La Pilotta come set cinematografico” (sabato mattina presso l’Auditorium dei Voltoni della Pilotta), in cui il regista

Marco Mazzieri e il critico cinematografico Filiberto Molossi proporranno un racconto dedicato alle scene cinematografiche ambientate negli spazi della Pilotta, arricchito da contributi video e fotografici e “Autori e attori da non dimenticare” (domenica mattina presso il Centro Cinema Lino Ventura) in cui Molossi si soffermerà su alcune figure leggendarie parmigiane votate alla settima arte, quali Luigi Malerba, Pietro Schivazappa, Lino Ventura e Franco Nero, un’occasione per scoprire il loro contributo alla cinematografia, tra aneddoti e ricordi appassionanti.

Sabato pomeriggio, all’Oratorio Novo della Biblioteca Civica, in programma un incontro tra Giorgio Greci, autore e regista, e Milo Adami (24FPS) sul cinema di genere e amatoriale, a partire dalla proiezione del cortometraggio “K14 Segreto Militare”: una storia di spionaggio ambientata nelle vie del centro di Parma che Greci ha realizzato negli anni ’50.

Anche bambini e famiglie troveranno il loro spazio in questa edizione di I like Parma grazie alle proposte di CSV Emilia. Sabato pomeriggio l’Associazione ARTETIPI condurrà nel proprio atelier un workshop di animazione manuale frame by frame in cui i bambini, con diversi materiali, interverranno su fotogrammi tratti da alcuni film selezionati. Per tutta la giornata di domenica, in piazza della Steccata, sarà presente la roulotte itinerante Wacky a cura dell’Associazione Ottotipi: tre spazi di sosta in cui ascoltare la narrazione di script e copioni di film attraversando epoche differenti da Méliès a Truffaut fino agli sceneggiatori Malerba e Zavattini. Bambini e famiglie potranno scoprire il mondo delle immagini, entrando nel cuore di Wacky, una camera oscura e cimentarsi nella costruzione di animazioni con antiche tecniche di pre-cinema.

Nella giornata di domenica, poi, il Complesso Monumentale della Pilotta, nell’ambito dell’iniziativa ministeriale #domenicalmuseo, aprirà gratuitamente le porte delle proprie collezioni e spazi museali: dalla Galleria Nazionale al Teatro Farnese, dal Museo Bodoni alla Galleria Petitot della Biblioteca Palatina, fino al Museo Archeologico.

Sempre domenica il pubblico potrà eccezionalmente visitare gratuitamente anche il percorso CORREGGIO500: dal Monastero di San Giovanni Evangelista, con l’emozionante installazione immersiva di Lucio Rossi “Il cielo per un istante in terra”, alla Camera di San Paolo, con la magnifica volta ad ombrello affrescata da Correggio.

AVVISO PUBBLICO GUIDE TURISTICHE – Per questa edizione l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Parma ha indetto un avviso pubblico a sostegno delle guide turistiche accreditate della Regione Emilia-Romagna che ha portato all’accoglimento di 9 diversi percorsi tematici legati al cinema che offriranno a turisti e cittadini oltre 20 visite guidate gratuite alla scoperta della città attraverso itinerari e passeggiate en plein air sulle tracce dei grandi maestri del cinema e dei luoghi che hanno ispirato i loro film.

AROUND I LIKE PARMA – Per il weekend di I Like Parma tanti musei e spazi apriranno le proprie collezioni ed esposizioni temporanee, con uno biglietto speciale – gratuito o ridotto – o visite guidate. Tra le mostre anche alcune novità: a Palazzo Bossi Bocchi DONNE ALLO SPECCHIO. Eleganza, emancipazione e lavoro nella moda tra ‘800 e ‘900 e alla Fondazione Magnani Rocca FLORA. L’incanto dei fiori nell’arte italiana dal Novecento a oggi.

Inoltre a Palazzo Pigorini INTORNO AI ’70. Ideologie, progetti, linguaggi nelle collezioni Csac, all’Ape Parma Museo RICCARDO LUMACA – Antologica 1967-2001, al Museo Glauco Lombardi DI NERO VESTITA. Moda, bijoux e accessori in nero tra Otto e Novecento, al Museo d’Arte Cinese ed Etnografico Wandern. Tracce di suggestioni, Impressioni di paesaggi e alla Serra storica del Giardino Ducale Pots des fleurs dell’artista francese Gerard Gasiorowski.

Completano il programma di aperture e visite il Complesso Monumentale di Piazza Duomo, Palazzo Marchi e il Teatro Regio.

SCUOLE – Nella settimana successiva alla manifestazione, dal 7 all’11 aprile, l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Settore Servizi Educativi, ha predisposto un calendario rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado con proposte pensate per avvicinare bambini e ragazzi al cinema.

REALTÀ ADERENTI – I Like Parma. Un patrimonio da vivere è organizzato dall’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Parma in collaborazione con il Complesso Monumentale della Pilotta, in occasione dell’iniziativa #domenicalmuseo del Ministero della Cultura e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Si ringrazia CSV Emilia per il prezioso supporto alla realizzazione dell’iniziativa.

Il programma è realizzato in collaborazione con: 24FPS, Archeovea Impresa Culturale, Archivio Storico Comunale, Associazione Artètipi, Associazione Ottotipi, Associazione Parma Color Viola, Biblioteche del Comune di Parma, Circolo del Cinema Stanley Kubrick, Convitto Nazionale “Maria Luigia”, CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma, Fabbriceria della Basilica Cattedrale, Fondazione Bernardo Bertolucci, Fondazione Cariparma, Fondazione Magnani Rocca, Fondazione Mario Lanfranchi, Fondazione Monteparma, Fondazione Teatro Regio di Parma, Monastero di San Giovanni Evangelista, Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, Museo Glauco Lombardi, Provincia di Parma, Radio Duchessa e Solares Fondazione delle Arti.

Si ringraziano: Francesco Bacchini, Francesco Barilli, Claudio Bettati, Dorothea Burato, Giovanni Ferraguti, Primo Giroldini, Giorgio Greci, Livio Lepratto, Luca Magri, Famiglia Marchi, Sara Martin, Giovanni Martinelli, Marco Mazzieri, Filiberto Molossi, Pierpaolo Pessini e Carlo Ugolotti, i Volontari per la Cultura, i Volontari in Servizio Civile Regionale e i tirocinanti dell’I.T.E. “G.B. Bodoni”.

INFO UTILI. Il programma dell’iniziativa è disponibile su https://cultura.comune.parma.it

Le iniziative sono gratuite salvo dove diversamente indicato.

Infopoint Piazza Steccata: 5 – 6 APRILE 2025 ore 10 – 19

INFO GENERALI E SUPPORTO ALLE PRENOTAZIONI:

i nfo.cultura@comune.parma.it