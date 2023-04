Il 5 maggio a Borgotaro una mattinata dedicata a “Welfare e territorio: esperienze a confronto”

È in programma per venerdì 5 maggio, alle ore 9.30, a Palazzo Tardiani (Sede Unione Comuni Valli Taro e Ceno), in Piazza XI Febbraio, 7 a Borgo Val Di Taro, un incontro pubblico dedicato a “WELFARE E TERRITORIO: ESPERIENZE A CONFRONTO”, promosso da CGIL Parma e CGIL zona Valtaro e Valceno.

Dopo i saluti di Marco Moglia, Sindaco di Borgotaro, sono previsti gli interventi di Lisa Gattini, Segretaria generale CGIL Parma, Eric Leasi, Direttore ASP Rossi-Sidoli, Francesco Mariani, Presidente Unione Comuni Valli Taro e Ceno, Matteo Daffadà, Consigliere Regione Emilia-Romagna, Giuseppina Rossi, Direttore Distretto Valli Taro e Ceno – AUSL Parma, Antonio Balestrino, Direttore Distretto Parma – AUSL Parma, Ettore Brianti, Assessore Politiche sociali Comune di Parma, Andrea Massari, Presidente Provincia di Parma, Igor Taruffi, Assessore Welfare, Politiche giovanili, montagna e aree interne Regione Emilia-Romagna. Coordina Paolo Spagnoli, Segretario confederale CGIL Parma e Coordinatore CGIL zona Valli Taro e Ceno.