Il 5 ottobre 2025 sarà domenica ecologica in città

Domenica 5 ottobre 2025 è una domenica ecologica, con limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30, entro l’anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog adottate dal Comune di Parma che discendono dal nuovo PAIR2030 – Piano Aria Integrato Regionale.

Le domeniche ecologiche sono previste ogni domenica fino al 31 marzo 2026, ad eccezione del 2 novembre 2025.

Durante le domeniche ecologiche non possono circolare:

1) veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;

2) veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;

3) veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);

4) ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;

5) motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive.

Possono circolare:

veicoli alimentati a benzina omologati Euro 3 o superiori;

veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina Euro 3 o superiori;

veicoli con alimentazione diesel omologati Euro 6 o superiori.

ciclomotori e motocicli Euro 3 o superiori.

veicoli per i quali l’ordinanza prevede una deroga come, ad esempio: gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car pooling); autoveicoli elettrici e ibridi dotati di motore elettrico; ciclomotori e motocicli elettrici; veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio; veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico.