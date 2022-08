Il 6 agosto in Oltretorrente la commemorazione ufficiale delle Barricate nell’anno del centenario

“Un Oltretorrente di borghi, osterie e Barricate“: nell’ambito del calendario di eventi messo a punto dalla Camera del Lavoro in occasione del centenario delle Barricate di Parma, nel pomerggio di sabato 6 agosto, come da consuetidine, si svolgerà la commemorazione dei fatti del ’22.

Il programma, arricchito rispetto alla scaletta degli anni passati a sottolineare il significato di questo anniversario, prevede alle ore 16.00, una PASSEGGIATA nei luoghi dell’agosto 1922, in collaborazione con ARCI Parma, a cura di Francesco Dradi (autore del recente volume “Guida alle Barricate”, edito da Chiara comunicazione). Punto di ritrovo per la visita è Borgo Delle Grazie.

Alle ore 18.00 si svolgerà poi la vera e propria celebrazione ufficiale in piazzale Rondani, davanti al monumento alle Barricate, con la deposizione di fiori alla presenza delle istituzioni. Dopo l’introduzione di Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma, sarà la volta degli interventi dei rappresentanti di Comune di Parma, Provincia di Parma e delle associazioni partigiane. La rievocazione storica sarà affidata ad Anna Salfi, presidente Fondazione Argentina Bonetti Altobelli (che sostituisce Adolfo Pepe, della Fondazione di Vittorio, che per un imprevisto personale non potrà essere presente come precedentemente annunciato).

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Comune di Parma e Provincia di Parma, è promossa da CGIL Parma e ARCI Parma insieme alle locali associazioni partigiane e antifasciste ANPI, ANPPIA, ANED, AEPC, ANPC, AICVAS e ALPI, e a ISREC PARMA e Centro Studi Movimenti.

Alla commemorazione parteciperanno, graditi ospiti, Alberto Pellegrini, Presidente ANPI España “Guido Picelli” (Sezione dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia in Spagna), e Ferran Pedret i Santos, Deputato del Parlamento di Catalogna (PSC-PSOE), primo Segretario della Federazione di Barcellona del Partito Socialista di Catalogna (PSC-PSOE) e primo Segretario della Mesa (Presidenza) del Parlamento di Catalogna.

Tutti gli eventi che si inseriscono nel palinsesto delle celebrazioni del Centenario delle Barricate di Parma fanno parte del cartellone 2022 di “OCCASIONI DI MEMORIA” della CGIL Parma.