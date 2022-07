Il 6 e 7 agosto Rally di Salsomaggiore Terme alla sua 5° edizione

Il conto alla rovescia scandisce l’avvicinarsi del week-end fra il 6 e 7 Agosto. Una data attesa per un evento sportivo di grande richiamo. Il Rally di Salsomaggiore Terme giunto alla sua 5° edizione è una gara giovane ma che ha saputo ben presto ricavarsi uno spazio importante nel panorama sportivo nazionale. Inserita nel calendario della Coppa Rally di zona, la gara è valida inoltre anche per R Italian Trophy,il Michelin zona Rally Cup, e i monomarca Peugeot e Bmw oltre che al’Open N5 e al “Pirelli Accademia”. Il percorso disegnato dalla Media Rally & Promotion in stretta collaborazione con “Salso Rally & Promotion si snoda come tradizione sulle colline dell’entroterra parmense.

Anche in questa edizione l’appuntamento proposto a Salsomaggiore mette in risalto oltre al rally moderno anche le storiche che partecipano al Trz e la Regolarità Sport con il “Classic Trofeo 3 Regioni”.. Resta pressochè invariato il format dell’evento con verifiche tecniche e sportive, riordini, parchi assistenza e pedana di partenza e arrivo allestiti nei grandi spazzi del “Villaggio Rally” che abbraccia l’intera città. Anche le prove speciali molto vicine fra loro rendono il percorso di gara raccolto e facilmente raggiungibile. Infatti dalla rinomata città termale le prove speciali posso essere raggiunte dall’Autostrada A1 (Uscita Fiorenzuola) oppure Fidenza – Salsomaggiore.

Dal raccondo A21 (Uscita Fiorenzuola) e dalla A15 Cisa (Uscita Fornovo) a tutto vantaggio della gestione e dei costi che si rivelano particolarmente contenuti. A questo va aggiunta la ricettività alberghiera di Salsomaggiore Terme che costituisce un altro fiore all’occhiello dell’appuntamento emiliano. Ma veniamo alle novità principali proposte per questa quinta edizione. Di sicuro interesse la prova cittadina che aprirà la sfida del sabato sera. Si tratta di una vera e propria prova spettacolo ricavata con un anello cittadino di due chilometri e quattrocento metri, che verrà usato con un leggero ritocco, anche per lo shake down. Un primo aperitivo prima della sfida che vedrà la Domenica i concorrenti impegnati nella prova inedita “Terme di Tabiano”. Un tratto che misura quattro chilometri e seicento metri i quali insieme alle classiche “Pellegrino Parmense” (Km 7,10) e “Varano De Melegari (Km 7,50) ripetute tre volte portano la gara ad un chilometraggio totale di 210 chilometri di cui 60 cronometrati.

A Salsomaggiore Terme i vincitori festeggeranno con gli spumanti dell’azienda “La Sgarbina”di Montebello della Battaglia. L’appuntamento sportivo godrà inoltre per il 4° anno del supporto del “Sitting Volley” di Parma. Il via della gara sabato 6 Agosto alle ore 16.15 con il rally moderno e a seguire Historic e Classic. L’arrivo Domenica alle 17.35 Tutte le info su: www.mediarallypromotion.com