Il 7 marzo apre la nuova tangenziale di Viarolo

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che domenica 7 marzo 2021 sarà aperta al traffico la tratta della nuova tangenziale di Viarolo lungo la Sp 10.

Pertanto si comunica contestualmente che nella giornata di sabato 6 marzo 2021 dalle ore 6 alle ore 24 lungo la Sp 10 sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri per tratti.

Tale misura si è resa necessaria per permettere di ultimare i lavori di stesura del tappeto di usura e installazione della segnaletica orizzontale in vista della successiva apertura.



L’attivazione della nuova tangenziale rientra all’interno delle opere di compensazione realizzate nell’ambito dei lavori del Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero.