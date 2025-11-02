Il Bastione Parma: “Solidarietà ai giovani di FdI. Mandateli a fanc***, non vi scusate! Venite a cantare da noi!”

“Assistiamo a metà tra l’ilarità e la voglia di esprimere la nostra solidarietà ai ragazzi di GN, abbandonati dal partito che li commissaria immediatamente e messi alla gogna dagli antifascisti, dai partiti e dalla stampa di tutta Italia. In continuazione assistiamo a cori goliardici che inneggiano a terroristi, serial killer, omicidi e stupri, ma se si canta “me ne frego” si finisce su tutti i TG.” (LEGGI)

Lo scrive il Bastione Parma sulla sua pagina Facebook, locale frequentato dai militanti di Casapound. “Addirittura il sindaco Guerra, che ha la città in mano a criminali, spacciatori, bande di giovani che assalgono e rapinano i ragazzi davanti alle scuole, dice che abbiamo un problema giovanile in città perché 4 ragazzi han fatto un coro.

Siete penosi.

La nostra vicinanza e solidarietà va ai ragazzi di GN, minacciati, indagati e finiti su tutti i giornali per un coro, nella speranza che non si scusino, e non si scordino delle loro idee.

Da parte nostra, sabato prossimo serata karaoke al Bastione. Sono invitati i ragazzi di GN che ci sono sembrati intonati. Poi venite a manifestare davanti al Bastione, vi aspettiamo a braccia aperte! (Foto di repertorio)”