Il Benvenuto in Consiglio Comunale alle tirocinanti di Erasmus+ in servizio nei nidi d’Infanzia di Parma

L’Assessora ai Servizi Educativi del Comune di Parma, Caterina Bonetti, ha voluto inaugurare il percorso formativo di sette studentesse Erasmus+, all’interno dei plessi per l’infanzia della città, con un benvenuto ufficiale nella Sala del Consiglio Comunale.

Le future insegnanti provengono da Siviglia, Maiorca e Minorca e sono impegnate in un percorso di tirocinio presso il Nido d’Infanzia Fiocco di Neve e i Nidi Scuola Il Pifferaio Magico e Palloncino Blu. Il percorso formativo delle studentesse è stato attivato all’interno della cornice del progetto Erasmus+, attraverso una bella e consolidata collaborazione ormai quasi decennale con gli Istituti di provenienza delle ragazze: l’Istituto Sopeña Siviglia, Cap De Llevant Minorca, e Antoni Maura Maiorca.

“La presenza delle studentesse in ambito di progetti europei all’interno dei nostri contesti educativi rappresenta una preziosa opportunità di confronto e scambio, non solo per le ragazze, ma anche per le educatrici e coordinatrici pedagogiche che ne seguono e sostengono il percorso, così come un’esperienza ricca dal punto di vista relazionale e culturale per i bambini. Si tratta di un percorso non scontato per il quale, credo sia opportuno sottolineare l’impegno dei Servizi che lo hanno reso possibile.” Ha sottolineato l’Assessora Bonetti.

Le studentesse sono coinvolte in affiancamento alle educatrici nella maggior parte delle proposte educative rivolte ai bambini, ma anche nelle iniziative di confronto e condivisione con le famiglie organizzate nei contenitori formativi rivolti al personale educatore ed insegnante dei Servizi, al fine di promuovere e accompagnarle nella conoscenza dell’approccio progettuale condiviso nel Sistema Educativo Zerosei del Comune di Parma.