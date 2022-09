Il “bivacco” e il giaciglio dei poveri “sbandati” (di MarcoMaria Freddi)

Il benpensante, perbenista e borghese cittadino medio parmigiano, definisce ora “bivacco” il giaciglio dei poveri “sbandati”.

C’è stato il tempo quando i poveri “sbandati”, con “rolex” e “iPhone”, affrontavano l’attraversata nel mediterraneo – una roulette russa più che un viaggio – con ciò che venivano definiti i “taxi” del mare.

Oggi, nelle città di tutta Italia, i poveri “sbandati” – quasi sempre italianissimi – sono definiti degrado urbano, persone come rifiuti, scarti della società, non cittadini con gli stessi diritti dei benpensanti, perbenisti e borghesi cittadini parmigiani medi ma semplicemente degrado da far sparire dalle strade del centro, da cacciare o far arrestare con l’accusa di essere in vita, da nascondere perché “sbandati” e poco decorosi per commercio e turisti.

Gli esseri umani, però, non sono rifiuti da far sparire dalla vista dei benpensanti, perbenisti e borghesi cittadini medi parmigiani, sono cittadini portatori di diritti che dovrebbero essere presi in carico dalle istituzioni in quanto persone fragili, persone che necessitano di trattamenti psichiatrici e interventi sociali, percorsi di riabilitazione da dipendenze, percorsi di ritorno alla vita e alla vita autonoma.

Dormire per strada non è mai una scelta, “vivere come si può” non è mai una scelta, ammalarsi o avere dipendenze non è mai una scelta e per questo, non si possono guardare queste persone “sbandate” come all’immondizia abbandonata per strada.

Un giorno mi piacerebbe leggere qualche articolo che non parli dell’ennesima richiesta alle forze dell’ordine di “allontanamento dei senza tetto”, mi piacerebbe che qualche benpensante, perbenista e borghese cittadino medio di Parma, sinceramente scandalizzato nel vedere tanta umanità giacere su un cartone, chieda alle istituzioni di introdurre politiche di inclusione sociale, possibilmente non un mero quanto inutile dormitorio freddo o un misero e compassionevole pacco cibo ma un vero e proprio percorso di ritorno alla vita.

Di fronte ad una società complessa, edonistica, sempre più individualista e a tratti “inumana”, sono convinto che solo se avremo il coraggio di diventare corpo di una comunità attenta ai più fragili potremo essere costruttori di una società più giusta e più giusta per i nostri figli.

Accorgerci di chi vicino, di chi soffre, non vedendo in loro lo scarto della società ma al contrario, assumere la responsabilità e il principio dell’accoglienza, questa società chiusa in sé stessa vedrà nascere modelli positivi di convivenza e vita, convivenza e vita che i nostri figli potranno continuare a far vivere.

MarcoMaria Freddi – Cittadino di Parma