“Il Borgo” inaugura il 2024 con un ciclo di incontri sull’Europa

Il Circolo Il Borgo inaugura il nuovo anno con un ciclo di incontri (ingresso libero) dal titolo “Da Ventotene a Bruxelles. Passato, presente e futuro della nostra storia”, in programma da gennaio a marzo. Il primo appuntamento – fissato per mercoledì 17 gennaio alle ore 18.30 al complesso di S. Paolo (vicolo delle Asse, n.5 – Sala Giovanna), avrà per tema “Il manifesto di Ventotene, alle origini dell’Unione europea” e sarà guidato dal Prof. Fabio Corigliano dell’Università di Parma.

Gli incontri – promossi da “Casa Europa di Parma”, il gruppo di soci de Il Borgo impegnato nell’approfondimento dei principali temi dell’integrazione europea e dalla Sezione di Parma del Movimento Federalista Europeo – sono patrocinati da Comune di Parma, dal Movimento Federalista Europeo dell’Emilia-Romagna e da Forum Cultura Parma.

L’obiettivo è quello di offrire alla cittadinanza un’occasione per conoscere le origini dell’Unione Europea e per approfondire la riflessione sul significato dell’essere cittadini europei. In un momento storico caratterizzato da crescenti conflitti internazionali, in cui molti paesi europei spingono per l’adesione all’Unione – modello attrattivo di pace, benessere e valori democratici – l’Europa, che si prepara alle elezioni europee fissate per giugno prossimo – si trova oggi ad affrontare trasformazioni radicali, da quella ecologica, a quella sociale, istituzionale e geopolitica.

Gli incontri successivi si terranno sempre al Complesso di S. Paolo con inizio alle ore 18.30. Lunedì 12 febbraio sarà affrontato il tema “Struttura dell’Unione Europea. Come funziona il processo decisionale dell’Unione Europea” con Maurizio Molinari, responsabile dell’Ufficio del Parlamento Europeo a Milano e mercoledì 6 marzo si terrò l’incontro dal titolo “L’Europa di domani: Stato Federale? Europa a due velocità? con il Professor Emanuele Castelli dell’Università di Parma.