Il Borgo: un incontro informativo sul tema del referendum

Si terrà mercoledì 4 giugno alle ore 18.00, nella sede de Il Borgo (via Bandini, 6), l’incontro dal titolo “Lavoro e cittadinanza: informarsi per scegliere”, in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno quando gli italiani saranno chiamati al volto su cinque referendum abrogativi: quattro quesiti riguardano il tema del lavoro e uno riguarda la cittadinanza. Interverrà il Prof. Fabio Landini, docente di Economia Applicata all’Università di Parma. Modera l’incontro Lucia Mirti, vice Presidente de Il Borgo.

L’incontro è aperto al pubblico.