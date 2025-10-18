“Il Cacciatore di Stelle”, Stefano Polastri racconta un serial killer con un amore malato per l’universo

“Il Cacciatore di Stelle” è il titolo del libro di Stefano Polastri uscito ad agosto 2025.

Dall’elegante Bologna ai vicoli di Firenze, dalle nebbie di Parma alle onde del Tirreno. Questo è l’itinerario del Cacciatore di Stelle, un serial killer che lascia dietro di sé non semplici cadaveri, ma messe in scena agghiaccianti, ispirate al cosmo. Il suo è un tour di morte e bellezza, un’inquietante celebrazione di un amore malato per l’universo.

Alle sue calcagna, il commissario Ciriolo, un veterano stanco di crimini senza senso, e il suo assistente, un idealista che spera ancora nella giustizia. Tra città d’arte e borghi marinari, i due si ritrovano a inseguire un’ombra, un fantasma che sembra sempre un passo avanti. Ogni passo dell’assassino è un indizio, ogni luogo un pezzo di un puzzle mortale.

Quando la pista si infittisce tra La Spezia, Pisa e Livorno, il gioco si fa più pericoloso, la posta in gioco si alza e le domande si moltiplicano. Chi è veramente il Cacciatore di Stelle? E cosa si nasconde dietro la sua ossessione? La risposta si trova dove nessuno avrebbe mai pensato di guardare, in un colpo di scena che ribalta ogni certezza. Benvenuti nell’oscuro e affascinante mondo del Cacciatore di Stelle.

Le royalties dell’autore saranno devolute all’Unione Ciechi e Ipovedenti – Sezione di Parma.