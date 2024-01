Il capogruppo di “Prospettiva” Nouvenne sulla legge di bilancio del Governo: “Sacrificati i giovani”

‘La riduzione nella legge di Bilancio per le politiche giovanili è un cattivo segnale per il sostegno e lo sviluppo della società del futuro’. Lo dice Antonio Nouvenne, capogruppo di Prospettiva in Consiglio comunale nel commentare il taglio dal 5 al 3% del budget statale, ‘che pone interrogativi sul ruolo dei giovani nell’agenda politica del Governo’.

‘Lavoro (pensiamo al servizio civile), benessere (vedi il bonus psicologo) sono voci che vengono sacrificate dalla nuova finanziaria che di fatto mortifica il ruolo cruciale che i giovani giocano nell’economia e nella società’. Secondo Nouvenne è fondamentale che la politica affronti con maggiore convinzione questo tema a fronte di una situazione, attuale, fortemente caratterizzata dalla precarietà del mondo del lavoro, da un welfare per anziani sempre più sulle spalle dei giovani e dall’inverno demografico: ‘E’ necessario investire per cambiare la rotta e favorire le nuove generazioni nel crearsi contesti che possano garantire il futuro’.

In controtendenza con questo scenario governativo Nouvenne promuove le azioni del Comune, che ha fatto delle politiche giovanili un suo punto distintivo ‘attraverso l’impiego di risorse umane, di un assessorato dedicato con professionalità specifiche, la ricerca di nuove risorse extracomunali, pubbliche e private, così come con la promozione della candidatura di Parma a città europea dei giovani, che altri fondi e diverse progettualità potrebbe portare nel nostro territorio, diventando un riferimento per le nuove generazioni’.

Antonio Nouvenne – Gruppo consiliare Prospettiva