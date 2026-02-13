Il cibo come strumento educativo: il 17 febbraio l’Open Day dei Musei del Cibo

C’è un modo nuovo e coinvolgente di fare didattica: partire dal cibo per raccontare la storia, il territorio, l’ambiente e le sfide del futuro. È questa la proposta dei Musei del Cibo della provincia di Parma, che martedì 17 febbraio 2026 alle 17.30 aprono le porte del loro mondo educativo con un Open Day dedicato a insegnanti e dirigenti scolastici.

L’incontro si terrà in presenza presso il Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo a Parma (vicolo delle Asse, 5), con la possibilità di partecipare anche online.

In occasione della riapertura dopo la pausa invernale, i Musei del Cibo – dedicati a eccellenze come Parmigiano Reggiano, Pasta, Pomodoro, Vino, Salame Felino, Prosciutto di Parma, Culatello, Fungo Porcino di Borgotaro e Tartufo di Fragno – presentano la loro offerta educativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado.

I percorsi proposti trasformano i prodotti simbolo del territorio in chiavi di lettura interdisciplinari, capaci di collegare storia e geografia, scienze e tecnologia, educazione civica e sostenibilità. Un viaggio che accompagna studenti e docenti a riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente, tra tradizione e innovazione, tra identità locale e futuro globale.

Durante l’incontro, della durata di circa un’ora e mezza, i partecipanti potranno conoscere nel dettaglio le proposte educative pensate per le diverse fasce scolastiche, approfondire modalità di visita, prenotazione e organizzazione delle attività e infine scoprire e prenotarsi subito per l’iniziativa gratuita (per 70 classi di Parma e provincia) “Scopri. Esplora. Impara con gusto!”, rivolta alle scuole primarie e secondarie di I grado di Parma e provincia sostenuta da “Parma io ci sto!” che partirà nell’anno scolastico 2026-‘27.

Un’occasione concreta per arricchire l’offerta formativa con esperienze sul campo, coinvolgenti e perfettamente integrabili nei programmi scolastici.

La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria (sia in presenza sia online).

Per iscriversi è sufficiente scrivere a didattica@museidelcibo.it, indicando: nome e cognome, email e numero di telefono; scuola e materia insegnata e modalità di partecipazione (presenza / online). Dopo l’iscrizione, verranno inviate tutte le informazioni utili per partecipare.

Per approfondire l’offerta dedicata alle scuole è disponibile anche il sito www.edu.museidelcibo.it

(La foto è di Luca Rossi)