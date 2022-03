Il Circolo “Invito alla politica” aderisce alla candidatura di Dario Costi

‘Abbiamo assistito a troppi anni di mancato confronto e di assenza partecipazione da parte dell’Amministrazione, ora è arrivato il momento di tornare protagonisti’.

Il presidente del Circolo culturale ‘Invito alla Politica’ Paolo Mora in un incontro nella sede di Dario Costi in piazzale Boito ha spiegato, insieme ai vice presidenti Massimiliano Porcari e Andrea Cavatorta Chierici e ad alcuni iscritti, il perché del ritorno nella scena politica dell’associazione e soprattutto dell’adesione al programma del candidato civico. Proprio Costi ha parlato del suo come di un progetto di comunità e di un cantiere aperto ‘chiunque può intervenire per portare idee e contributi nei nostri gruppi di lavoro quotidiani, molte indicazioni poi costituiranno il programma elettorale’.

Mora ha lanciato durante l’incontro la proposta di una ‘delega per la gestione dei Rapporti con la comunità europea e per il reperimento di risorse per i progetti per la città’, idea che ha visto d’accordo Costi che ha parlato di un’attività trascurata dall’Amministrazione Pizzarotti in questi anni ‘come dimostra l’ufficio comunale sottodimensionato rispetto all’importanza del tema’.

‘Approviamo l’idea del town city manager di Costi per il rilancio di un commercio abbandonato per troppo tempo, perché negozi in salute contribuiscono a una città viva e più sicura’ ha poi chiuso Mora.

Nei prossimi giorni si svolgerà un incontro nella sede di piazzale Boito, dove Costi si confronterà con gli aderenti al circolo. Quindi, in concomitanza con la campagna elettorale il circolo organizzerà iniziative nei quartieri per promuovere il programma elettorale.