Questo pomeriggio il vicesindaco Lorenzo Lavagetto e l’assessora alle Pari Opportunità Caterina Bonetti e l’Assessore alla Legalità con delega alla Sicurezza Francesco De Vanna hanno partecipato all’apertura del convegno “Il Codice Rosso rafforzato: riflessioni oltre la prospettiva penale”, organizzato in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma e dalla Fondazione dell’Avvocatura Parmense, con il patrocinio del Comune di Parma.

L’evento rientra all’interno del calendario delle iniziative promosse dal Comune di Parma in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre e è stato incentrato sulle tematiche della violenza di genere sia in ambito processuale che in quello della società civile.

L’avvocata Maria Rosaria Nicoletti dopo aver sottolineato come la presenza dei tre Amministratori sottolinei l’importanza con cui l’Amministrazione guardi a questi temi ha introdotto i saluti di Lorenzo Lavagetto “è evidente anche nel Comune di Parma, ci viene segnalato dai i poli sul territorio, l’incremento oggettivo di problematiche legate a questi temi e quindi non possiamo che essere interessati ad un sostegno a forme di intervento, non soltanto per l’ingiustizia che si manifesta nel singolo caso, ma anche per il benessere dell’intera città, e per il ruolo sociale che l’avvocatura manifesta, anche al di fuori delle aule di giustizia, nella partecipazione al dibattito pubblico”.

Caterina Bonetti ha commentato “quando abbiamo organizzato il calendario di iniziative legate al 25 novembre Giulia era ancora viva, inevitabilmente molti degli appuntamenti sono, ora, dedicati a ricordarla. Bisogna ridare complessità al fenomeno più che creare campagne contro qualcosa o qualcuno. Anche se sono stati fatti passi avanti, sono state scritte nuove norme ed implementati percorsi educativi inseriti nel mondo della scuola il cambiamento culturale è qualcosa di enorme, la nostra è una società piena di frustrazioni, dove le persone sono incapaci di gestire le emozioni e non è scontata la garanzia di un percorso sanitario gratuito relativo alla salute mentale”.

“Spesso nell’ambito delle mie deleghe sono sollecitato a fornire risposte sul tema della sicurezza nello spazio pubblico” ha detto Francesco De Vanna ” in queste giornate siamo chiamati ad interrogarci su quanta sicurezza riusciamo a garantire nello spazio privato”.