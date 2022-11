Il Comando Provinciale dei Carabinieri commemora i militari Caduti

Presso il Palazzo Ducale della città, con una breve cerimonia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Pasqualino Toscani, ha deposto una corona d’alloro presso la lapide in onore dei Caduti, per ricordare tutti i militari che hanno sacrificato la loro vita per la democrazia e per la libertà.

Successivamente presso il cimitero della “Villetta” ha reso omaggio, insieme al Prefetto di Parma Dott.re Antonio Garufi, ai defunti dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Parma presso il monumento in loro memoria.