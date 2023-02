Il Comitato Bonaccini: “Gli iscritti di Parma hanno apprezzato la proposta di Bonaccini”

La prima fase del congresso del Partito Democratico si è conclusa e, anche nella Federazione di Parma, ha prevalso Stefano Bonaccini.

Stefano Bonaccini, infatti, ha ottenuto 581 voti, pari al 50% del totale, prevalendo su Elly Schlein che ha ottenuto 350 voti, pari al 30,1% del totale, Gianni Cuperlo che ha ottenuto 132 voti, pari all’11,4% e Paola De Micheli che ha ottenuto 99 voti, pari all’8,5% del totale.

Il comitato a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini della provincia di Parma, esprime la propria soddisfazione per questo risultato netto e convincente, tra i più solidi nella storia del partito.

Gli iscritti del Partito Democratico di Parma, infatti, hanno dimostrato di apprezzare la proposta di Stefano Bonaccini per il nuovo Partito Democratico e la sua visione di partito e del paese.

Adesso, tutti i sostenitori di Bonaccini sono invitati a lavorare insieme per stimolare la partecipazione in vista delle primarie che si terranno domenica 26 febbraio, per fare in modo che possa prevalere anche in questa seconda fase e diventare il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico.

Vogliamo ringraziare tutti gli iscritti che hanno partecipato al nostro congresso e i sostenitori delle altre mozioni congressuali, Elly Schlein, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli, per il lavoro svolto e per aver contribuito alla partecipazione e al dibattito congressuale.

L’auspicio di tutti noi è che, a partire dal 27 febbraio, chiunque prevalga tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, si lavori tutti uniti per il bene del nostro partito e del nostro paese.

Partecipare, lo dimostrano anche l’affluenza al voto nelle elezioni regionali di Lombardia e Lazio, è importante per la tenuta e la salute della nostra democrazia e per il campo del centrosinistra italiano, per mettere in campo una seria ed efficace opposizione al governo di Giorgia Meloni, che consenta al Partito Democratico di affrontare con efficacia i prossimi appuntamenti elettorali e vincere le prossime elezioni politiche.

Comitato a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini della provincia di Parma