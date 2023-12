Il Comitato Civico Colorno 2024 si presenta: “I colornesi meritano un progetto credibile, alternativo al centrodestra”

Colorno Domani – Il Centrosinistra, ColornoLAB, M5S annunciano la costituzione del Comitato Civico Colorno 2024, per la costruzione del programma e l’individuazione della squadra e del candidato sindaco per competere alle elezioni amministrative del prossimo giugno.

I promotori del Comitato sono: Lorenzo Pasini, Raffaella Lommi, Stefano Gelati, Simone Guernelli, Roberta Azzolini, Lucio Silocchi, Aurora Manfredi, Biagio Del Prete, Stefano Ferrari, Francesco Saverio Manfredi, Samantha Campanini, Aldo Fochi, Alberto Padovani. Il Comitato è aperto a nuovi promotori, nel segno dell’ampia rappresentanza sociale, dell’inclusione, di uno spirito civico messo a disposizione della propria comunità. Tutti coloro che sono interessati a partecipare a qualunque titolo possono contattare i promotori, anche scrivendo alla mail comitatocivicocolorno@gmail.com già attiva.

Il Comitato nasce dal positivo percorso di opposizione e collaborazione intrapreso in Consiglio Comunale in questi anni, sostenuto e confermato a livello politico, con l’obiettivo di arrivare uniti e competitivi alle vicine e impegnative elezioni amministrative.

Si è fatta un’analisi attenta dell’operato dell’attuale amministrazione di centrodestra e della giunta guidata dal Sindaco Christian Stocchi.

Rispetto al programma presentato alle precedenti elezioni, vari punti sono rimasti disattesi. Sembra che l’amministrazione abbia concentrato i propri sforzi innanzitutto su una comunicazione unilaterale e rassicurante, ma dalla sostanza conservatrice e personalistica. Noi vogliamo essere un’alternativa credibile e propositiva a questo modello: non siamo e non saremo quelli del “no”. Vogliamo un confronto franco e onesto, nel merito dei temi prioritari del paese e del territorio.

Gli elettori colornesi meritano una visione differente, progressista, rappresentativa di tutte le istanze sociali. La nostra è una visione politica concreta, coraggiosa, orientata al futuro. Vogliamo costruire un’Agenda Colorno 2030 fondata su politiche legate all’ambiente, al risparmio energetico e allo sviluppo del territorio, per arrivare a delineare quello che sarà il nostro paese nel 2030.

Un paese sicuro per noi e per i nostri figli: progetti innovativi sulla cultura, le politiche giovanili, i temi sociali, la sicurezza intesa come diritto di cittadinanza. Recuperare il nostro grande patrimonio storico, in chiave turistica e residenziale, sostenere il commercio e le imprese locali, riqualificare le aree degradate del nostro paese e territorio, in un’ottica di sostenibilità. Resta fondamentale il tema della viabilità, con riferimento ad opere come la Cispadana e la realizzazione del ponte sul Po.

Per ogni critica espressa all’attuale amministrazione, spiegheremo quale proposta alternativa intendiamo mettere a programma, in modo sostenibile.

Il Comitato Colorno 2024 è aperto da oggi a chi vorrà dare un contributo costruttivo, per il bene di Colorno e dei Colornesi.

Comitato Civico Colorno 2024