Lunedì 28 novembre alle ore 18, presso la sala Trentin della sede provinciale della CGIL in via Casati Confalonieri, il Comitato Parma Pride presenta: “Gran Galà dell’Arte”, un insolito viaggio in compagnia di Eles Iotti tra opere con soggetti omoerotici ed artisti omosessuali.

Nel corso della serata ci saranno momenti poetici e la donazione di tre opere realizzate dall’artista Ennis Marco Mariani. La cittadinanza tutta è invitata.