Il Comitato Schlein Parma: “Adesso si parte con la mobilitazione porta a porta in vista delle primarie aperte”

Soddisfazione ed entusiasmo per la nuova sfida della campagna dedicata alle primarie aperte: il comitato promotore di Parma per la candidatura di Elly Schlein alla segreteria del PD Nazionale è pronto a ripartire, chiusa la fase della consultazione nei circoli, con l’energia trasmessa dal buon risultato territoriale. Un risultato che in città vede un distacco di 59 voti fra Bonaccini, primo in termini di preferenze, e Schlein che, complessivamente sulla provincia, si assestano rispettivamente al 48% e al 30,7%.

In città Elly arriva prima al circolo Pablo, ma ottimo risultato anche al Montanara (seconda rispetto a Cuperlo per due preferenze) e al San Leonardo e Golese. Bene anche a Salsomaggiore, Sissa e Sala Baganza in provincia.

La vera sfida, considerati anche i numeri non alti degli iscritti e, di conseguenza, dei votanti nel nostro territorio, saranno le primarie aperte. Occorre riattivare la discussione, la partecipazione politica, l’interesse per i temi nazionali e amministrativi.

Le proposte contenute nella mozione hanno suscitato dibattito e raccolto il consenso di iscritti vecchi e nuovi, alcuni dei quali hanno accettato la “sfida” della partecipazione attiva proprio in seguito alla candidatura di Schlein. Un movimento che fa ben sperare per la campagna delle prossime settimane, che sarà fatta di contatto diretto con i cittadini e la base, più che di grandi eventi e convention. Tornare a parlare in modo semplice e diretto di idee, di forma partito, di attivismo, a partire dai luoghi d’incontro di tutti i giorni.

Cercheremo di realizzare una mobilitazione “porta a porta”, raccogliendo idee e spunti dai territori.

Siamo partiti come piccolo comitato promotore e abbiamo accolto, fin dal primo evento di alcune settimane fa al circolo Colombofili, attivisti e sostenitori intorno alla figura di Elly.

A breve comunicheremo i prossimi appuntamenti della nostra mobilitazione.

Caterina Bonetti

Francesco De Vanna

Alicia Carrillo

Manuel Marsico

Victoria Oluboyo