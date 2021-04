Il commento di Confartigianato agli episodi dell’idraulico “scorretto” e del gommista abusivo

“L’azione di alcune persone scorrette non deve gettare ombra sulla maggior parte degli artigiani che operano nella legalità e nel rispetto delle regole”: questo il pensiero di Leonardo Cassinelli, presidente provinciale che commenta le notizie riguardanti l’idraulico fidentino condannato a risarcire un cliente dopo aver preteso 400 euro per il cambio un galleggiante del wc (senza mai emettere fattura) e il gommista abusivo.



L’idraulico, dato che dal registro delle imprese risulta iscritto come praticante piccole riparazioni porte e finestre, non è qualificato per svolgere il lavoro per il quale si proponeva, mentre il gommista di via Emilio Lepido a Parma esercitava abusivamente l’attività in locali in cui mancavano i requisiti e le autorizzazioni per l’uso.



“Credo che si debba tornare ai rapporti di fiducia che un tempo esistevano fra artigiani e clienti che si conoscevano perfettamente e che venga rispettata la professionalità del lavoro artigiano svolto a regola d’arte, anche se questo ha un prezzo – dice Alessandra Rinaldi, presidente dei termoidraulici di Confartigianato -. Oggi, grazie ai nuovi media, chi si improvvisa ha vita facile nel creare specchietti per le allodole e pubblicità ingannevoli. D’altro canto, anche gli artigiani devono puntare decisamente alla trasparenza dei prezzi e fare preventivi chiari, cosa che tutela entrambi le parti”.



“È una battaglia, quella contro l’abusivismo che portiamo avanti da anni e siamo contenti che si stiano intensificando i controlli da parte delle autorità competenti – spiega Antonio Malpeli, presidente autoriparatori di Confartigianato-. Chi si rivolge alla filiera ufficiale è certo che i ricambi nuovi siano installati a regola d’arte e quelli esausti vengano smaltiti in modo corretto. Ricordiamoci che spesso, l’altra faccia della medaglia dell’abusivismo, è il non rispetto dell’ambiente e delle regole sulla sicurezza”.



Confartigianato che da anni combatte l’abusivismo in tutti i settori e le pratiche commerciali scorrette ribadisce che i veri imprenditori non hanno nessun problema a fornire preventivi per i propri interventi. “Negli anni scorsi abbiamo avuto incontri con le associazioni dei consumatori per definire protocolli d’intesa per tutelare le persone e a ridosso dell’inizio della pandemia anche con i Comuni per mettere a disposizione delle categorie più fragili elenchi di artigiani come i manutentori e gli impiantisti. Crediamo che questo episodio riveli pienamente l’opportunità di definire meglio questi accordi – ha ribadito Cassinelli-”.