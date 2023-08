Il Comune all’Hopman Cup di Nizza per promuovere le eccellenze di Parma

Dopo un triennio di sospensione per pandemia il torneo di tennis dell’estate australiana, l’Hopman Cup, ha scelto Nizza, i campi del prestigioso Nice Lawn Tennis Club, che lo ospiteranno fino al 2027, per disputare la sua 32^ edizione. Presente alla manifestazione anche il Comune di Parma, che, sulla base di una collaborazione avviata con la Camera di Commercio Italiana di Nizza, ha potuto promuovere Parma come destinazione turistica nel territorio della Costa Azzurra.

Per il pubblico internazionale del torneo e con ampio risalto nell’ambito della comunicazione, nell’area vip del torneo spiccava lo stand ducale dove insieme a materiale turistico e culturale relativo alla città e alla provincia era stato affiancato un goloso spazio di presentazione e degustazione di molte delle nostre eccellenze gastronomiche realizzato con la preziosa collaborazione di Parma Quality Restaurant.

Alla manifestazione era presente anche il Vice Sindaco con delega al Turismo Lorenzo Lavagetto. “La Hopman rappresenta per Nizza un appuntamento sportivo di rilievo, ma anche un’occasione di promozione turistica” ha commentato il Vice Sindaco “le proposte di Parma sono state apprezzate protagoniste dell’evento. La nostra arte e la nostra tavola hanno coinvolto una vasta platea di pubblico. E’ stata un’opportunità che ha mostrato l’efficacia della collaborazione stretta di recente tra Parma e la città della Costa Azzurra: un’alleanza in grado di amplificare curiosità ed aspettative di chi potrà raggiungere, con spostamenti brevi, la città ducale durante tutto l’anno”.