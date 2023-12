Il Comune di Parma alla 1a edizione di “Città in scena 2023 – Festival della rigenerazione urbana” di Roma

Il Comune di Parma ha partecipato nei giorni scorsi alla 1a edizione di “Città in scena 2023 – Festival della rigenerazione urbana”, che si è svolta, dal 13 al 17 dicembre, all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Il settore Politiche Abitative del Comune è stato invitato a presentare il progetto innovativo di housing sociale “MAS – Mosaico Abitativo Solidale”, finanziato complessivamente per 32 milioni, in parte dai fondi PNRR-PINQUA e dalla Regione Emilia-Romagna.

“MAS – Mosaico Abitativo Solidale”, è un progetto ambizioso per la città che mette in atto, attraverso una logica rigenerativa e intergenerazionale, nuovi modelli dell’abitare solidale legati da un tessuto verde capace di mettere in contatto le polarità urbane presenti all’interno del quadrante di “Villa Parma”.

Un vero e proprio esperimento urbano e sociale che vedrà la trasformazione di una porzione di città da ‘invisibile’ e interclusa, a luogo della comunità, capace di costruire ponti fra le generazioni in modo sostenibile e inclusivo, attraverso nuovi percorsi abitativi solidali.

“Sono particolarmente soddisfatto del risultato ottenuto nel corso dell’evento nazionale che si è svolto a Roma – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali Ettore Brianti – e che ha visto il nostro Comune fra i protagonisti a livello nazionale nell’ambito di progetti abitativi molto innovativi dal punto di vista urbanistico e sociale. Sono opere importanti dal punto di vista economico, i cui cantieri, per il PNRR, dovranno essere terminati entro marzo del 2026. Stiamo proseguendo concretamente a realizzare gli obiettivi contenuti nel piano triennale ‘Fa’ la casa giusta!’ che ha già portato notevoli risultati”.

“È stata una importante occasione di confronto a livello nazionale – ha evidenziato il dirigente del settore Politiche Abitative Andrea Cantini – in cui ascoltare e comprendere la forte capacità di rigenerazione urbana di oltre 40 città italiane, in particolare quelle intermedie, alle prese con processi di trasformazione complessi. L’housing sociale è un importante strumento di riqualificazione urbana e necessita di un approccio multidimensionale, così da offrire particolare attenzione a un insieme di elementi che non riguardano soltanto la dimensione immobiliare ma anche gli aspetti sociali e i servizi. Uno strumento per sviluppare e rafforzare le comunità locali attraverso progetti di accompagnamento e facilitazione della convivenza”.