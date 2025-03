Il Comune di Parma cerca un gestore per le serre comunali

Il Comune è alla ricerca di un gestore per gli spazi delle serre Maria Luigia, ex serre Petitot, al Parco Ducale.

È stato pubblicato (al seguente link: https://shorturl.at/AAzlU ) l’avviso pubblico volto ad acquisire manifestazioni di interesse, per individuare enti pubblici non economici a carattere associativo interessati alla concessione dei locali situati nell’edificio denominato Serre di Maria Luigia – ex serre Petitot, al Parco Ducale, con annessa area cortilizia interna, estesi per 490 metri quadrati di cui circa 162 coperti.

Uno spazio dove il concessionario potrà collocare la propria sede e svolgere attività di pubblico interesse, che abbiano particolare valenza sociale.

Il contratto di concessione avrà una durata di trenta anni. La concessione ha carattere oneroso.

L’aggiudicatario si impegna, infatti, a corrispondere al Comune di Parma il canone di concessione, in via anticipata, in un’unica soluzione, per un importo non inferiore a 350 mila euro, al momento della stipulazione del contratto di concessione, da destinarsi a parziale copertura dell’intervento di ristrutturazione dell’immobile stesso.

L’immobile, infatti, sarà interessato dall’intervento di ristrutturazione denominato “Riqualificazione edifici storici del Parco Ducale: Serre di Maria Luigia – ex serre Petitot”, per un importo pari a 400 mila euro, iscritto a bilancio nell’annualità 2025, come da Delibera di C.C. 56 del 29/07/2024 di variazione al bilancio di previsione.

I criteri per la concessione dell’immobile terranno conto, fra l’altro, della valenza sociale e degli scopi perseguiti da chi fa domanda, dell’esperienza, delle finalità per cui si richiedono gli spazi.

L’assegnatario, inoltre, sarà tenuto a svolgere, nell’immobile in concessione, almeno dodici attività o eventi all’anno focalizzati su temi di rigenerazione urbana, trasformazione della città in chiave sostenibile, sviluppo di soluzioni innovative per la resilienza urbana, promozione dell’economia circolare e riduzione dell’impatto climatico. Ogni attività dovrà contribuire in modo concreto alla sensibilizzazione della comunità per affrontare le sfide future, promuovendo pratiche di cittadinanza attiva, accessibilità ed inclusione sociale.

Gli eventi potranno includere workshop, seminari, incontri tematici, laboratori didattici o attività pratiche rivolte a diverse fasce della popolazione. L’aggiudicatario si impegna, altresì, a mettere a disposizione gratuitamente i locali all’Amministrazione per dieci giorni all’anno per lo svolgimento di eventi promossi dal Comune.