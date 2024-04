Il Comune di Parma ha aderito a Eurocities Network, la principale rete di città europee, fondata nel 1986 e senza scopo di lucro, con sede a Bruxelles. L’adesione si inserisce in un percorso intrapreso dal Comune di Parma per rafforzare il tema dell’internazionalizzazione e sviluppare ulteriormente le relazioni internazionali. Tanto più che la città ducale è stata scelta dalla Commissione Europea per partecipare alla Mission for 100 Climate Neutral and Smart Cities by 2030.

Sono diverse le collaborazioni di Parma con altre città europee nel segno della cooperazione, della co-progettualità e dello scambio di buone prassi, all’interno di programmi europei quali Erasmus +, Horizon Europe, JPI Urban Europe, Interreg Central Europe, Interreg Europe, LIFE, Urbact IV.

L’adesione alla rete Eurocities costituisce, pertanto, un valido strumento per confrontarsi con altre città europee circa le sfide comuni legate allo sviluppo sostenibile.

Eurocities Network, infatti, è una rete composta da 200 tra le principali città europee, incluse alcune importanti città italiane. Rappresenta più di 150 milioni di persone distribuite in 38 Paesi ed offre una piattaforma in cui gli enti locali aderenti possono condividere e confrontarsi su esperienze, progetti, buone prassi: vengono organizzati forum tematici, gruppi di lavoro, attività ed eventi utili per trovare soluzioni innovative e condivise a problemi comuni.

Eurocities inoltre collabora con le principali istituzioni europee e si impegna per accrescere il ruolo degli enti locali all’interno della governance europea, affrontando problemi locali e sfide globali determinanti quali: neutralità climatica, transizione al digitale, lotta alle disuguaglianze, costruzione di una società inclusiva.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Michele Guerra, che ha dichiarato: “L’adesione ad Eurocities Network ci permetterà di confrontarci a livello continentale su temi legati allo sviluppo sostenibile, nelle sue varie declinazioni, in linea con gli obiettivi dettati dalle Nazioni Unite nell’Agenda ONU 2030 e dal Green Deal europeo. Inoltre Eurocities ha collaborato attivamente con la Commissione Europea per lo sviluppo della Mission for 100 Climate Neutral and Smart Cities by 2030 nell’intento di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, progetto strategico per la nostra città”.