Il Comune di Parma presenta la sua nuova macrostruttura e annuncia cento nuove assunzioni

Il sindaco di Parma Michele Guerra e il direttore generale del Comune Pasquale Criscuolo hanno illustrato la ratio e i contenuti della nuova pianta organica dell’Ente di recente approvata dalla Giunta che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2023.

“In sette incontri, divisi per settore, tenutisi al cinema Astra in queste settimane abbiamo presentato l’organizzazione a tutti i dipendenti del Comune e condiviso le linee metodologiche” dichiara Guerra. “La voce personale è l’unica del Bilancio che non vedrà contrazioni, anzi un incremento. Questo perchè siamo consapevoli che per far funzionar bene il Comune bisogna investire sul personale e sulle attività di welfare a esso associato. Durante gli incontri abbiamo raccontato la nostra visione di città che vogliamo sia integrata dai dipendenti, perchè sono loro che fanno funzionare i servizi.”

“La nuova organizzazione è stata approvata in tempi molto rapidi, dopo essere stata condivisa con il personale e i sindacati” aggiunge il direttore generale. “Il nostro lavoro è partito dalle linee programmatiche dell’amministrazione, che sono state declinate in obiettivi. Con la premessa che abbiamo voluto incrementare la trasversalità dei settori (per favorire una gestione per processi e progetti, più che per competenze) e lo snellimento e la semplificazione (nell’ottica della riduzione dei tempi e dei costi e dell’aumento delle performance), sono state definite le seguenti aree (filiere di competenza per ambiti omogenei) suddivise per settori: area risorse, area sviluppo territoriale e transizione ecologica, area servizi alla comunità, area promozione della città, area patrimonio e cura del territorio. Abbiamo introdotto il settore sviluppo economico (che include le politiche del lavoro) per dare le migliori risposte possibili alle aziende. Avremo cinque coordinatori d’area scelti tra i 22 dirigenti di settore sulla base delle funzioni più strategiche.”

Il numero dei dirigenti calerà di due unità rispetto ai 24 attuali con un risparmio per l’Ente.

“Nel 2023 assumeremo circa cento persone in tutte le aree” conclude Criscuolo. “La pianta organica del Comune di Parma è oggi sottodimensionata rispetto a quelle di Comuni di pari dimensione. Ad esempio, Brescia ha circa 250 dipendenti in più. Stileremo graduatorie in tutti i settori da cui attingere in base alle necessità”. AM