Il Comune di Parma presenta tutti gli eventi dedicati all’orientamento scolastico

“La scelta dell’indirizzo di studi a conclusione delle scuole secondarie di primo grado (medie) e delle secondarie di secondo grado (superiori) è un momento importante sia per i giovani che sono chiamati a farlo che per le famiglie che li affiancano. Da qui la sfida che ci siamo dati come istituzione ed in collaborazione con diverse realtà del territorio: fornire tutti gli strumenti per una scelta serena, consapevole e che sia la migliore per il futuro degli interessati”. Sintetizza così l’obiettivo del progetto “Orientamente – A scuola di futuro”, per l’anno scolastico 2021/2022, l’Assessora all’Educazione e Innovazione Tecnologica, Ines Seletti, in occasione dell’avvio delle diverse iniziative legate a questa progettualità.

Alla conferenza stampa di presentazione, svoltasi alla Raytec Vision, in via Fratelli Lumière 30/a, a Parma, hanno partecipato, oltre ad Ines Seletti, Assessora all’Educazione ed Innovazione tecnologica del Comune di Parma; Raffaele Pezzoli di Raytec Vision; Alessandra Ugolini di Chiesi Farmaceutici; Annarita Sicuri, Dirigente scolastica del Polo Agroindustriale Galieli-Bocchialini; Valentina Ruberto dell’UPI, Loredana Vitali di CNA Parma e Paola Gallina, Presidente Donna Impresa Confartigianato.

“Orientamente – A scuola di futuro” è il progetto lanciato dal Comune di Parma, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, per aiutare le ragazze ed i ragazzi nella scelta dell’indirizzo degli studi sia in uscita dalle scuole secondarie di primo grado che dalle scuole secondarie di secondo grado. Grazie al sito www.orientamente.info, che raccoglie informazioni necessarie a supportare la scelta, il Comune dialoga con gli studenti e i genitori, mettendo a disposizione della comunità contenuti, news e video dedicati all’orientamento.

Orientamente, insieme alle scuole del territorio, all’Università degli Studi di Parma e alle Associazioni di Impresa, ha sviluppato un progetto per far conoscere l’offerta formativa e le opportunità professionali attraverso video 360°, visibili in realtà aumentata. Ogni studente avrà la possibilità di visitare la scuola a cui è interessato direttamente da casa propria immergendosi nella visione di video che lo proietteranno all’interno dei corridoi, delle aule e dei laboratori degli istituti di Parma. I video sono interpretati dagli studenti stessi, con il supporto dei docenti e dello staff del settore educativi del Comune. Allo stesso tempo le ragazze e i ragazzi potranno trovare informazioni utili per la loro scelta universitaria, attraverso un ciclo di video che presentano le esperienze e i consigli di studenti dell’Università.

Quest’anno per dare una visione più completa delle informazioni necessarie alla scelta si è puntato sul sistema produttivo del territorio: “Il progetto si fonda sulla partnership a livello territoriale – spiega Ines Seletti. Per dare le migliori opportunità ai nostri ragazzi, infatti, abbiamo messo in campo proficue sinergie con il mondo delle aziende, un tessuto produttivo, il nostro, ricco e partecipativo, e con il mondo delle scuole”.

Il progetto lascia quindi la parola alla Camera di Commercio, alle Associazioni di categoria e alle loro aziende (industrie e piccole medie imprese) per aprire lo sguardo sulle professioni del futuro e sulle competenze più importanti nel mondo del lavoro oggi. Le Imprese incontreranno gli studenti e le famiglie in un ciclo di incontri in calendario a novembre e sul sito www.orientamente.info saranno visibili una serie di contributi video sui profili professionali e sui percorsi di carriera nel nostro territorio.

Agenda degli eventi “Orientamente”

Cosa vuoi fare da grande? Incontri per scoprire il mondo del lavoro e delle professioni

Giovedì 11 novembre dalle ore 9:00 alle 11:00

Evento organizzato da: Comune di Parma – Servizi Educativi, in collaborazione con Camera di Commercio di Parma, Informagiovani Parma, Confartigianato Parma, CNA Parma, GIA Parma, Legacoop Emilia Ovest, Unione Parmense degli Industriali

Ciclo di incontri realizzati in contemporanea nelle Scuole secondarie di primo grado di Parma. Esperti del mondo del lavoro, professionisti e imprenditori dialogano con i ragazzi e le ragazze che stanno per scegliere la scuola superiore e raccontano quali sono le professioni e le competenze più ricercate nel nostro territorio e quali saranno i lavori futuro. Le modalità di adesione verranno concordate con le scuole via mail. Programma completo su www.orientamente.info

Orienta genitori – prima giornata – dalle ore 17:30 alle 19:30

Giovedì 18 novembre dalle ore 17:30 alle 19:30

Evento on line organizzato da: Comune di Parma – Servizi Educativi, in collaborazione con Camera di Commercio di Parma, Confartigianato Parma, CNA Parma, GIA Parma, Legacoop Emilia Ovest, Unione Parmense degli Industriali

Talk show in diretta web dedicato alle famiglie, per affrontare i temi e le domande legate alla scelta scolastica dei ragazzi e delle ragazze. Esperti di orientamento dialogano con imprenditori e professionisti, per scoprire quali sono le conoscenze e le competenze più ricercate dalle aziende nei giovani che entrano nel mercato del lavoro e quali sono le professioni del futuro. Per partecipare vai al sito www.orientamente.info o collegati alla diretta Youtube sul canale Orientamente di Città di Parma, il canale ufficiale del Comune di Parma.