Il Comune di Parma seleziona 27 giovani “changemaker” protagonisti del futuro della città

Il Comune di Parma, in collaborazione con Ashoka Italia e con il coinvolgimento attivo di “Parma, io ci sto!”, apre una call per la selezione di giovani tra i 16 e i 22 anni (compiuti o da compiere nel 2023), residenti o nati nella città o nella provincia di Parma, al fine di costituire una Commissione Giovani: un organo informale consultivo ma di fondamentale importanza per il percorso di candidatura di Parma a Capitale Europea della Gioventù.

La call individuerà 27 giovani che parteciperanno a un weekend trasformativo, una tre giorni residenziale completamente gratuita che si svolgerà dal 7 al 9 luglio p.v. e verrà guidata da formatori professionisti che lavoreranno su proposte e temi importanti per le politiche giovanili e per il riconoscimento e il rafforzamento di alcune competenze trasversali. Tra queste: la progettazione sociale, la gestione delle relazioni, la capacità di lavoro in gruppo, la comunicazione sociale.

Gli incontri saranno orientati a fornire contenuti sul percorso di protagonismo giovanile che porterà alla candidatura di Parma come Capitale Europea della Gioventù e, più in generale, sugli aspetti legati allo sviluppo territoriale delle Politiche Giovanili di Parma.

I giovani commissari saranno selezionati sulla base della loro apertura all’ascolto e al dialogo e del loro impegno in iniziative e progetti di partecipazione e cittadinanza attiva. I changemaker della Commissione Giovani avranno la missione di rappresentare i giovani del territorio di Parma, coinvolgendo e ispirando i propri coetanei e le comunità di cui fanno parte al fine di generare valore per la società, diventando portavoce delle istanze giovanili.

I ragazzi e le ragazze interessati potranno candidarsi compilando l’apposito modulo a questo link, inviando la candidatura entro e non oltre le ore 23:59 del 2 giugno 2023. Il link sarà diffuso anche attraverso i canali social, le scuole, l’università e le associazioni.

All’interno del modulo, sarà necessario caricare un video di presentazione (di 27 secondi) per evidenziare le capacità creative e comunicative. Il video potrà essere realizzato con le modalità ritenute più efficaci per presentarsi, ad esempio esponendo la propria motivazione ad essere parte della Commissione Giovani oppure la propria visione di cittadinanza attiva.

Per l’Assessore del Comune di Parma, Beatrice Aimi “questa è un’occasione altamente formativa che l’amministrazione è particolarmente lieta di promuovere sul territorio cittadino. Finalmente le ragazze e i ragazzi della nostra città potranno godere appieno del protagonismo che spetta loro di diritto e che troppo spesso non riescono ad esercitare. Questo non sarà l’unico evento di coinvolgimento dei giovani sul percorso della candidatura a capitale europea dei giovani. Ad ottobre, è previsto infatti un altro grande momento di partecipazione giovanile esteso a tutti i giovani del territorio, che potranno esprimersi su temi ed argomenti di loro interesse in una tre giorni di confronti e dibattiti aperti.”

«Una delle esigenze emerse dal percorso partecipativo di #dieci – commenta Alessandro Chiesi, Presidente “Parma, io ci sto!” – e anche dalla nostra recente Assemblea dei soci, è stata quella di attivare progetti per coinvolgere e dare più spazio ai giovani, proprio per poter contare sul loro punto di vista e sulle loro idee rispetto allo sviluppo del nostro territorio. La costituzione di uno “Young Advisory Board” ci permette di rendere protagoniste le nuove generazioni, così da favorire dinamismo e innovazione nella nostra comunità. Per queste ragioni, come “Parma, io ci sto!” abbiamo deciso di lavorare insieme al Comune di Parma a questo progetto e in particolare sul tema cruciale della formazione e delle competenze.»

Il Comune di Parma invita tutti i giovani della città e della provincia ad aderire a questa importante iniziativa, al fine di contribuire attivamente al futuro della città e della comunità locale.

Link alla call: https://ss8mye0mtws.typeform.com/giovaniparma