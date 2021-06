Il Comune lancia il progetto “Animiamo una piazza/una via della città!”

Il Comune di Parma, nell’ambito delle politiche di promozione dei diritti e della cittadinanza attiva, intende promuovere e sostenere la realizzazione di progettualità e/o iniziative che si prefiggono la promozione di interventi di solidarietà ed attività di utilità sociale con finalità di interesse pubblico nei vari ambiti istituzionali del Comune di Parma quali quello sociale, culturale, civile, ambientale, sportivo, ricreativo ed altri.

I progetti e/o iniziative devono essere realizzate sul territorio del Comune di Parma nel periodo compreso tra il 15 luglio 2021 e il 30 settembre 2021 e non essere state realizzate precedentemente nel territorio cittadino.

Le proposte progettuali che, dovranno riportare con esattezza, ai fini di una corretta protocollazione, il nominativo del mittente con relativo recapito e la dicitura:

AVVISO PUBBLICO – COMUNE DI PARMA

VOLONTARIAMENTE. “ANIMIAMO UNA PIAZZA/UNA VIA DELLA CITTA’!”

S.O CITTADINANZA ATTIVA E PARI OPPORTUNITA’

dovranno pervenire entro il 30 giugno 2021 alla seguente casella PEC dell’Amministrazione: comunediparma@postemailcertificata.it e per conoscenza all’indirizzo mail: associazionismo@comune.parma.it

Obiettivi

– Stimolare la costruzione di reti fra associazioni;

– Accrescere la quantità e la qualità delle proposte progettuali per animare vie e piazze cittadine nel periodo estivo;

– Incentivare forme di collaborazione che favoriscano la partecipazione attiva della cittadinanza;

– Promuovere opportunità di confronto e aggregazione attraverso progettualità a carattere interculturale.

Destinatari

Le proposte progettuali potranno essere presentate da:

– libere forme associative così come previsto dallo Statuto comunale e dai regolamenti di attuazione purché non in contrasto con il Regolamento Comunale per la concessione di Contributi, Vantaggi Economici e Patrocini approvato con atto di CC n. 80 in data 24/9/2013 e ss.mm.ii.

Non saranno considerate ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.

Benefici

Le iniziative ammesse al sostegno tramite concessione di patrocinio e vantaggi economici potranno essere supportate anche con la concessione di contributi.

A tal fine il Comune di Parma rende disponibile la somma massima complessiva di € 17.500.

Le iniziative dovranno svolgersi nel Comune di Parma entro il 30 settembre 2021 e non essere state realizzate precedentemente nel territorio cittadino