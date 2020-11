Il consigliere Spadi incontra il nuovo Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti

Il Consigliere Incaricato ai Rapporti con le Rappresentanze Studentesche Leonardo Spadi ha incontrato il nuovo Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti, Carmelo Iannello, subentrato all’uscente Matteo Battilani.

Il nuovo Presidente Iannello frequenta l’Istituto “G. Galilei” di San Secondo Parmense dove ha ricoperto il ruolo di Rappresentante di Istituto prima di entrare nella Consulta Provinciale.

Si è trattato di un incontro cordiale in cui sono state gettate le basi per una proficua collaborazione, soprattutto in tema di progetti e servizi rivolti agli studenti della nostra città.