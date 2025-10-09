Il Consiglio Comunale di Colorno unito per Pace e Palestina

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO DEI GRUPPI CONSIGLIARI

LISTA STOCCHI PER COLORNO – SOSTENIAMO COLORNO

La drammatica situazione che da decenni affligge la Palestina e che negli ultimi due anni è sfociata nell’ennesimo conflitto non può lasciarci indifferenti. La morte di migliaia di persone innocenti, le atroci conseguenze del colonialismo e dell’odio razziale propugnato anche da chi per primo ne è stato vittima per secoli non possono vederci silenti.

Come Consiglio Comunale, come forze politiche di maggioranza e minoranza della Città di Colorno ci schieriamo unitamente e convintamente dalla parte della Pace:

una Pace che deve essere reale e duratura;

una Pace che deve porre fine alle tensioni secolari e aprire le porte alla coesistenza e alla convivenza in Medio Oriente;

una Pace che deve portare al pieno e insindacabile riconoscimento dei diritti del popolo Palestinese, primo tra tutti quello all’autodeterminazione, alla base della Carta delle Nazioni Unite;

una Pace che deve spazzare via il terrore figlio delle pericolose derive fondamentaliste di frange estremiste presenti in entrambi i popoli che trovano nella guerra forza e vigore;

una Pace assoluta, definitiva, inderogabile.

Per questi motivi, attraverso questo comunicato, al Governo Italiano e al Parlamento della Repubblica chiediamo:

Di riconoscere urgentemente lo Stato di Palestina, come Stato autonomo e sovrano, in coerenza con la posizione assunta da oltre 150 Paesi del mondo, tra cui anche il Vaticano;

Di continuare a pretendere con decisione il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani da parte di Hamas, senza condizioni;

Di predisporre urgentemente ingenti aiuti umanitari per contrastare la tragedia umanitaria in atto;

Di impegnarsi in modo fermo e deciso nella creazione di corridoi umanitari stabili e nell’imposizione di un “cessate il fuoco” permanente;

Di essere protagonisti attivi, insieme alle altre potenze mondiali, nel percorso di pacificazione, promuovendo una soluzione equa, che venga accettata da entrambi i popoli, pari per diritti e dignità, sulla base del lavoro già svolto fino ad oggi dalle Nazioni Unite.

Con la sottoscrizione di questo documento, si invita il Sindaco della Città di Colorno, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, a trasmettere tale documento alle istituzioni della Repubblica, in particolare al Presidente della Repubblica Italiana, ai Presidenti di Camera e Senato, alla Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al Presidente della Regione Emilia-Romagna, al Presidente della Provincia di Parma, al Prefetto di Parma.



Colorno, lì 4 ottobre 2025

I Capigruppo

Jacopo Rosa – Lista Stocchi per Colorno

Alberto Padovani – SosteniAmo Colorno