Durante la seduta odierna del Consiglio comunale di Parma la consigliera del Pd Gabriella Corsaro ha deposto un mazzo di fiori sui banchi del consiglio per omaggiare, a nome di tutti – consiglio, giunta e sindaco – la figura di Navalny, l’oppositore di Putin morto nei giorni scorsi in carcere in Russia.

A questo gesto è seguito un minuto di silenzio, come chiesto dal presidente del Consiglio comunale Alinovi.

Sono seguiti gli interventi di tutti i gruppi consiliari.