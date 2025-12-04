Il Consorzio del Parmigiano Reggiano assegna le prime due borse di studio dedicate alla filiera

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha assegnato le due borse di studio destinate al corso di laurea a orientamento professionale in Tecnologie e gestione dell’impresa casearia (TeGIC) dell’Università di Parma, confermando l’investimento a favore della crescita professionale e delle competenze nella filiera. I due giovani vincitori della borsa di studio triennale da 7.000 euro all’anno sono Lorenzo Totaro ed Eugenio Pasqualotto, iscritti al corso triennale che il Consorzio sostiene fin dalla sua attivazione nel 2023.

La commissione incaricata di valutare le candidature, composta da Francesca Bonomo, responsabile Risorse umane del Consorzio, Valentina Pizzamiglio, responsabile Ricerca, innovazione, competenze, sostenibilità del Consorzio, Giuseppe Scarica, Consiglio di amministrazione del Consorzio, e Andrea Summer, direttore del dipartimento di scienze mediche veterinarie dell’Università di Parma, ha classificato i due studenti ai primi posti della graduatoria di merito. Lorenzo Totaro ed Eugenio Pasqualotto hanno ricevuto un’ottima valutazione per i titoli, per il curriculum vitae e, in particolare, per il colloquio motivazionale. La consegna ufficiale delle pergamene da parte di Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio, si è svolta presso la sede a Reggio Emilia.

In luglio il Consorzio aveva approvato il bando per l’assegnazione di quattro borse di studio a sostegno di giovani che intendessero intraprendere percorsi formativi legati al settore agroalimentare e lattiero-caseario, con un investimento complessivo di 54.000 euro per i prossimi tre anni. Le due ancora da assegnare sono previste per ciascuno dei due percorsi biennali negli Istituti tecnici superiori (ITS): il corso Food Tech presso la Fondazione ITS Tech&Food di Parma e il corso Digital & Green Transition nei processi di produzione e trasformazione agro-alimentare presso la Fondazione ITS Academy Mantova Agroalimentare Sostenibile, entrambe realtà di cui il Consorzio è socio fondatore e membro del Comitato tecnico. Ogni borsa di studio ha un valore di 3.000 euro per ciascuno dei due anni di corso.

«Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Lorenzo Totaro ed Eugenio Pasqualotto come primi assegnatari delle nostre borse di studio per il corso TeGIC», ha commentato Nicola Bertinelli. «Puntare sui giovani e sul loro sviluppo formativo equivale a scommettere sul domani del nostro territorio e sull’eccellenza della nostra filiera. Questa iniziativa del Consorzio è un progetto di ampio respiro, mirato ad assicurare il rinnovamento e una solida sostenibilità sociale alla nostra Dop, contribuendo oggi alla formazione dei nostri portabandiera di domani».