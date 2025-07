Il Consorzio del Parmigiano Reggiano investe nei giovani: pubblicato il bando per 4 borse di studio

Il progetto è rivolto a diplomati under 30, con un investimento triennale totale di 54.000 euro. L’iniziativa sostiene percorsi negli istituti tecnici superiori (Its) e universitari dedicati alla filiera agroalimentare e lattiero-casearia, rafforzando il legame con il territorio e promuovendo la formazione di nuove figure professionali

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano conferma il proprio impegno a favore della crescita professionale e delle competenze nella filiera approvando il bando per l’assegnazione di quattro borse di studio, finanziate direttamente dal Consorzio, a sostegno di giovani che intendano intraprendere percorsi formativi legati al settore agroalimentare e lattiero-caseario. Si tratta di un investimento complessivo di 54.000 euro per i prossimi tre anni, con l’obiettivo di favorire la formazione di nuove figure professionali nel territorio di origine della Dop e garantire così un futuro solido e qualificato alle imprese che ogni giorno contribuiscono alla produzione del Parmigiano Reggiano.

Il bando prevede una borsa di studio per ciascuno dei due percorsi biennali negli istituti tecnici superiori: il corso Food Tech alla Fondazione Its Tech&Food di Parma e il corso Digital & Green Transition nei processi di produzione e trasformazione agro-alimentare alla Fondazione Its Academy Mantova Agroalimentare Sostenibile, entrambe realtà di cui il Consorzio è socio fondatore e membro del Comitato tecnico. Ogni borsa di studio ha un valore di 3.000 euro per ciascuno dei due anni di corso. A queste si aggiungono due borse di studio destinate al corso di laurea ad orientamento professionale in Tecnologie e gestione dell’impresa casearia dell’Università di Parma, sostenuto dal Consorzio fin dalla sua attivazione nel 2023, del valore di 7.000 euro per ciascuno dei tre anni di corso.

Il bando è rivolto a giovani diplomati under 30. Per rafforzare il legame tra l’investimento del Consorzio e il territorio d’origine della Dop, la candidatura dovrà essere promossa da un soggetto della filiera (caseificio, allevamento, operatore), che potrà anche rendersi disponibile ad accogliere il candidato per il tirocinio previsto dai corsi.

La selezione avverrà attraverso la valutazione delle candidature e la redazione di una graduatoria di merito. Il saldo annuale della borsa sarà subordinato al raggiungimento dei requisiti formativi previsti al termine di ciascun anno di corso. Il bando e i moduli per la candidatura sono disponibili sul sito del Consorzio al seguente link: https://www.parmigianoreggiano.com/it/consorzio-bandi-gare.

Le domande dovranno essere presentate entro il 29 agosto 2025. Con questa iniziativa, il Consorzio rafforza il proprio ruolo di promotore dello sviluppo professionale, con un’attenzione particolare alla sostenibilità sociale e al radicamento territoriale della filiera.

«A nome di tutta la filiera rappresentata dal Consorzio, siamo orgogliosi di lanciare questo bando per l’assegnazione di quattro borse di studio», ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio. «Investire nei giovani e nella loro formazione significa investire nel futuro del nostro territorio e nella qualità della nostra filiera. Con questo progetto offriamo un’opportunità concreta a chi desidera costruire un percorso professionale nel settore agroalimentare e lattiero-caseario, valorizzando le competenze e rafforzando il legame con le imprese che ogni giorno contribuiscono a rendere unico il Parmigiano Reggiano. È un impegno che guarda lontano, con l’obiettivo di garantire continuità, innovazione e sostenibilità sociale alla nostra Dop formando oggi i nostri ambasciatori di domani».