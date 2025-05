Zibello: il Consorzio di Tutela main partner della 38esima Festa del Culatello

– Il Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello Dop si conferma tra i main partner della Festa del Culatello, la kermesse – in programma da venerdì 30 a lunedì 2 giugno a Polesine Zibello nella Bassa Parmense – arrivata alla 38esima edizione che ogni anno celebra il ‘Re dei salumi’. E i numeri testimoniano l’importanza dell’evento, con circa 5mila presenze registrate nel 2024 e qualcosa come 250 chili di culatello affettato. Inoltre il Consorzio ha raddoppiato l’impegno: da una parte confermando le sponsorizzazioni a Ingorda e Bassa Bike, nell’organizzare giri in bici per tutte le età e distanze (dai bambini ai percorsi per adulti fino a 60 km); dall’altra, attraverso un proprio stand aperto al pubblico domenica 1 giugno all’interno del Chiostro dei Padri Domenicani, dove peraltro sarà inaugurato anche la prima edizione del mercato contadino (ingresso gratuito dalle 10 alle 18) alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi dello chef stellato Davide Oldani.

Il programma inizierà venerdì alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici al ‘Palaculatello’ (dotato di copertura in caso di maltempo) e successivo dj set. Mentre nei successivi tre giorni si replica con stand aperti anche a pranzo, giochi per bambini, raduno per gli appassionati della Vespa, giri in bici e naturalmente musica. Per l’occasione, anche il Consorzio del Parmigiano Reggiano sarà presente attraverso l’iniziativa ‘Caseifici Aperti’: chiunque sia interessato potrà anche noleggiare le biciclette per raggiungere il caseificio Cacciali Graziano in via Crocetta con visita guidata. Inoltre lunedì 2 giugno, in piazza Garibaldi, sarà possibile assistere anche alla lavorazione del Parmigiano Reggiano. Da segnalare che sempre in piazza Garibaldi ci sarà anche lo stand della Pro Loco, che durante l’evento servirà nel proprio menù il Culatello di Zibello Dop.

Romeo Gualerzi, presidente del Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello Dop: «La Festa del Culatello di Zibello Dop rappresenta un momento fondamentale per celebrare il ‘Re dei salumi’, un prodotto di eccellenza indissolubilmente legato al territorio della Bassa Parmense, dove viene realizzato e custodito. Ecco perché il Consorzio è felice di rinnovare il supporto alla festa, in collaborazione con la Pro Loco, il Comune di Polesine Zibello e tutti gli altri locali coinvolti».