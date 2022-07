Il cordoglio dell’amministrazione di San Secondo per la scomparsa del sindaco di Soragna Concari

“La scomparsa di Matteo è una tragedia impensabile che tocca profondamente la nostra comunità, un vuoto improvviso che si è venuto a creare nei cuori di tutte le persone che lo conoscevano”.

Così l’amministrazione di San Secondo Parmense, a partire dal Sindaco Giulia Zucchi, che ieri mattina ha prestato i primi soccorsi quando si è verificato il malore improvviso, vuole rivolgere un pensiero alla famiglia e a tutte le persone che conoscevano e amavano Matteo Concari, primo cittadino di Soragna venuto a mancare all’età di 45 anni.

“Vogliamo esprimere il nostro cordoglio, non solo come amministrazione ma da parte di tutti i cittadini di San Secondo Parmense, alla famiglia di Matteo, ad Angelica, a Federico e a Valentina, vogliamo rivolgere un pensiero di vicinanza e di solidarietà a tutte le persone che stanno soffrendo per una perdita traumatica, uno choc improvviso che ci lascia tutt’ora increduli. Esprimiamo inoltre la consapevolezza che il Comune di Soragna, e tutto il territorio parmense, perdono un Sindaco di valore, una persona umile, capace di grande impegno, di passione e di grande amore per il proprio paese”.